Andrei Muraru s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg. Discuții despre Parteneriatul Strategic România–SUA

Informația a fost comunicată de Ambasada României în SUA, printr-o postare publicată pe Facebook.

Întrevederea a avut loc la Washington și a vizat consolidarea dialogului bilateral româno-american, într-un context geopolitic regional și internațional marcat de multiple provocări de securitate și cooperare strategică.

Potrivit comunicatului oficial, discuțiile dintre Andrei Muraru și Darryl Nirenberg au permis o armonizare a agendelor celor două părți, cu accent pe obiectivele majore ale Parteneriatului Strategic România–SUA. Oficialii au reconfirmat angajamentul comun pentru menținerea unui dialog bilateral susținut, orientat spre rezultate concrete.

Ambasadorul României a subliniat importanța relației transatlantice și rolul esențial al Statelor Unite în securitatea regională și euroatlantică.

Andrei Muraru: Relația România–SUA este solidă și orientată spre rezultate

„Am avut o discuție foarte bună și directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configurație geopolitică, relația România–SUA este solidă și orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele țări în următorii trei ani”, a declarat Andrei Muraru.

Declarația evidențiază așteptările părții române privind intensificarea cooperării în domenii-cheie precum securitatea, economia, energia, investițiile și schimburile politice la nivel înalt.

În cadrul întâlnirii, ambasadorul Andrei Muraru i-a transmis lui Darryl Nirenberg urări de succes pentru viitorul mandat în România, exprimându-și încrederea în continuarea unei colaborări strânse între București și Washington. Numirea lui Nirenberg vine într-un moment considerat strategic pentru relațiile bilaterale, în contextul evoluțiilor de securitate din regiunea Mării Negre și al consolidării flancului estic al NATO.

Parteneriatul Strategic România–SUA, pilon al politicii externe

Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii rămâne un pilon central al politicii externe românești. Întâlnirea dintre Andrei Muraru și Darryl Nirenberg reconfirmă voința ambelor părți de a consolida această relație și de a dezvolta proiecte comune cu impact pe termen lung, atât la nivel bilateral, cât și regional.