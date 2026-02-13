Prima pagină » Politic » Andrei Muraru a avut o întrevedere cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA în România: „relația România-SUA este solidă”

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a avut o întrevedere cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA în România.
Sursa foto: Facebok/Ambasada României în SUA
Iulian Moşneagu
13 feb. 2026, 12:47, Politic

„Ambasadorul Andrei Muraru a avut o întrevedere cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA în România, pentru un schimb de opinii privind temele prioritare de interes comun. Întrevederea a permis armonizarea agendelor în cadrul Parteneriatului Strategic și a reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog bilateral susținut”, a transmis Ambasada României în SUA, vineri, într-o postare pe Facebook.

Andrei Muraru a declarat că relația România-SUA este „solidă și orientată spre rezultate concrete”.

„Am avut o discuție foarte bună și directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configurație geopolitică, relația România-SUA este solidă și orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele țări în următorii trei ani”, a subliniat Muraru.

Ambasada a mai precizat că Andrei Muraru i-a transmis ambasadorului desemnat Nirenberg urările sale de succes pentru viitorul mandat în România și și-a exprimat încrederea în continuarea colaborării strânse bilaterale.

