Prima pagină » Politic » Bolojan a explicat cum poate fi scăzut prețul energiei: Băieții deștepți ne-au blocat sistemul energetic

Bolojan a explicat cum poate fi scăzut prețul energiei: Băieții deștepți ne-au blocat sistemul energetic

Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri cum ar putea fi scăzute prețurile la energie cu 10-20%. El susține că „băieții deștepți au blocat sistemul energetic”.
Bolojan a explicat cum poate fi scăzut prețul energiei: Băieții deștepți ne-au blocat sistemul energetic
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
13 feb. 2026, 13:51, Politic

Premierul spune că o problemă este faptul că a fost ocupată toată capacitatea de conectare a unor investiții în domeniul energetic.

„Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în acești ani. Noi producem, să spunem, în total 9.000 MW în structura noastră a energiei. Cam asta este formula de echilibru dintre producție de energie și consum. Dar în acești ani, ca să poți să te conectezi în sistemul energetic, ca producător, ca stocare, am eliberat documentații, ATR-uri, pentru 77.000 MW. Deci gândiți-vă că practic am ocupat toată capacitatea, mai mult decât realistă, de conectare a unor investiții în domeniul energetic. Dacă mâine ai de făcut o stație de stocare în România, nu te poți conecta, pentru că tot terenul este ocupat și aceste investiții, parte sunt făcute de oameni serioși, dar cea mai mare parte sunt investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți, care practic, dacă vrei să te conectezi cu o investiție, astăzi trebuie să te duci să le cumperi lor hârtile. Asta trebuie să le spargem”, a spus vineri, la Europa FM, Ilie Bolojan.

Premierul arată că atunci când s-au eliberat ani de zile ATR-uri, practic nu s-a pus nici o condiție, „nici de garanții, nici să facă investiția, și asta trebuie corectat”.

„Când am eliberat acest teren, cu siguranță oameni care au de investit în energie, companii puternice, vor reuși să-și pune investițiile în practică, crescând cu 2.000, cu 3.000 de megawati, ne vom putea într-adevăr crește producțiile de energie și scădea prețul ca să avem o energie la un preț acceptabil. Deci, practic, băieții deștepți, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic dându-ne hârtii ca să ocupe terenul”, a spus Bolojan.

El a spus că ar putea fi scăzut prețul în condițiile în care ar crește producția de energie și stocarea.

„Din punctul meu de vedere, dacă facem aceste lucruri, vom avea o tendință de scădere a prețului energiei electrice. Nu mi se pare normal să vin cu niște cifre care să fie în termen absolut, dar cred că cu 10-20% pot fi scăzute prețurile doar dacă facem ceea ce este corect și eliberăm terenul și lăsăm oamenii care vor să investească în energie chiar să o facă”, a mai adăugat Bolojan.

Șeful Guvernului susține că autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora
Gandul
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Cancan
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Leguma care devine toxică când este reîncălzită. De ce să nu o pui în ciorbe, tocănițe sau pilaf dacă o mai mănânci a doua zi
CSID
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor