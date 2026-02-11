Prima pagină » Știrile zilei » Peste zece mii de persoane din Zaporojie au rămas fără curent în urma atacurilor rusești cu drone

Peste 11.000 de consumatori din orașul ucrainean Zaporojie au rămas fără energie electrică în urma unui atac cu drone rusești desfășurat în noaptea de marți spre miercuri, au anunțat autoritățile regionale ucrainene.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
11 feb. 2026, 09:04, Știri externe

În urma atacului care a vizat infrastructură energetică, 11.000 de persoane au rămas fără energie electrică. De asemenea, au fost vizat și ținte rezidențiale, relatează The Kyiv Independent

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a anunțat avariile provocate de atac precizat că nu au fost raportate victime. 

În noaptea atacului, temperaturile din Zaporojie au coborât până la minus 10 grade Celsius. Orașul se confrunta des cu întreruperi ale electricității, fiind situat în apropierea liniei frontului, fiind astfel vizat în mod regulat de atacuri asupra infrastructurii civile.

Atacul face parte din campania Rusie de atacare a infrastructurii energetice a Ucrainei care a avariat sever rețeaua energetică ucraineană și a forțat autoritățile să impună întreruperi prelungite de curent, pe fondul temperaturilor scăzute.

Atacurile au fost reluate după expirarea unei scurte încetări a focului asupra infrastructurii energetice, propusă de președintele american Donald Trump, care fusese acceptată de Moscova. 

