Europarlamentarii susțin suspendarea pactului comercial cu SUA dacă Trump amenință din nou

În acest fel, europarlamentarii au ajuns la un acord pentru a avansa cu ratificarea pactului, dorind să adauge și o clauză de expirare în martie 2028, precum și un termen de șase luni pentru evaluarea măsurilor adoptate de Washington în vederea reducerii tarifelor la produsele derivate din oțel și aluminiu, EFE.

Aceasta înseamnă că acordul UE–SUA, încheiat în vara anului 2025 pentru a evita escaladarea tarifară între cele două părți, ar putea fi supus votului în Comisia pentru Comerț Internațional a Parlamentului European pe 24 februarie, iar ulterior în plenul Europarlamentului în luna martie, înainte de negocierea formei finale cu statele membre ale Uniunii Europene.

Revizuirea acordului

Printre termenii conveniți se numără opțiunea ca Bruxellesul să revizuiască în ansamblu acordul dacă administrația Trump nu reduce tarifele pentru produsele derivate din oțel de la nivelul actual de 50 % la 15 %, nivel care acoperă majoritatea produselor europene exportate în Statele Unite.

Dacă acordul va fi aplicat în condițiile stabilite vara trecută, aceleași produse americane ar urma să intre pe piața UE fără taxe vamale, la fel ca toate bunurile industriale.

„Avem această propunere de compromis ca semn de bunăvoință, dar dacă SUA nu reduc tarifele pentru aceste peste 400 de produse în termen de șase luni, vom restabili automat tarifele noastre de 10 %”, a declarat negociatorul-șef al Parlamentului European pentru acest acord, social-democratul Bernd Lange.

Pe de altă parte, Parlamentul European susține ca acordul să expire automat în martie 2028, moment în care Bruxellesul și Washingtonul ar trebui să îl renegocieze.

Și negociatoarea din partea Partidului Popular European, croata Željana Zovko, a subliniat că acordul este „echilibrat și orientat spre viitor” și a afirmat că schimburile comerciale ale Uniunii Europene cu cel mai important partener al său „pot continua”.

Acordul s-a aflat timp de săptămâni într-o situație incertă din cauza lipsei de consens în Parlamentul European privind includerea acestor mecanisme de protecție, după amenințările legate de suveranitatea Danemarcei și Groenlandei formulate de Trump la începutul anului 2026. În final, însă, textul a fost aprobat cu o largă majoritate formată din populari, social-democrați, liberali și verzi.

După votul în plen din martie, Europarlamentul va trebui să negocieze forma finală a acordului cu statele membre ale Uniunii Europene, care își stabiliseră deja poziția de negociere înainte de declarațiile lui Trump privind Groenlanda și nu incluseseră astfel de clauze.