Trump amenință Coreea de Sud cu tarife de 25%, acuzând nerespectarea acordului comercial

„Legislativul Coreei de Sud nu își respectă acordul cu Statele Unite”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

„Pentru că legislativul coreean nu a adoptat Acordul nostru Comercial Istoric, lucru care ține de prerogativele sale, dispun majorarea tarifelor sud-coreene pentru automobile, lemn, produse farmaceutice și toate celelalte tarife reciproce, de la 15% la 25%”, a transmis liderul de la Casa Albă, potrivit Reuters.

Deocamdată nu este clar când va intra în vigoare majorarea tarifelor.

În al doilea său mandat, Trump a folosit în repetate rânduri tarifele ca instrument de politică externă. Economiștii au criticat această strategie, iar legalitatea ei este analizată și într-un caz aflat pe rolul Curții Supreme a SUA.