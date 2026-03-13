Prima pagină » Știrile zilei » Ce conversații „nucleare” poartă Vladimir Putin cu Donald Trump la telefon: Rusia a propus SUA să mute uraniul îmbogățit al Iranului la Moscova. Ce a răspuns Trump

Jurnaliștii Axios dezvăluie vineri seară că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a propus președintelui american, Donald Trump, ca Moscova să preia uraniul îmbogățit al Iranului. Nu este prima oară când Rusia face asemenea propunere Americii, susțin jurnaliștii.
Sorina Matei
13 mart. 2026, 23:49, Știri externe

Într-o convorbire telefonică purtată cu președintele Donald Trump săptămâna aceasta, președintele rus Vladimir Putin a propus transferul uraniului îmbogățit al Iranului în Rusia. Doar pentru ca SUA să oprească războiul împotriva Teheranului.

Surse Axios spun că Trump l-a refuzat pe Vladimir Putin.

450 de kilograme de uraniu îmbogățit = 10 bombe nucleare

Cele 450 de kilograme de uraniu îmbogățit cu 60% al Iranului au calitate militară. În câteva săptămâni, cantitatea este suficientă pentru 10 bombe nucleare.

Iar denuclearizarea Iranului este principalul scop declarat al administrației Trump.

În teorie, oferta lui Putin putea ajuta la eliminarea arsenalului nuclear al Iranului fără intervenția SUA sau a Israelului la fața locului.

În 2015, Rusia a mai depozitat uraniul Iranului

Rusia este deja o putere nucleară și a depozitat anterior uraniu slab îmbogățit al Iranului în cadrul acordului nuclear din 2015. O face una dintre puținele țări cu capacitatea tehnică de a accepta materialul, țara fiind și partener strategic al regimului de la Teheran,

Potrivit surselor Axios, Putin a avut mai multe idei în discuția telefonică cu Trump. A avansat mai multe propuneri doar pentru ca SUA să oprească războiul. Propunerea privind uraniul a fost una dintre ele, susțin ziariștii.

„Nu este prima dată când ni se oferă așa ceva. Propunerea nu a fost acceptată. Poziția SUA este că trebuie să vedem uraniul securizat”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Rusia insistă să preia arsenalul nuclear al Iranului

Rusia a ridicat propuneri similare și în timpul negocierilor nucleare dintre SUA și Iran în luna mai a anului trecut – înainte ca SUA și Israelul să atace instalațiile nucleare ale Iranului în iunie – și în săptămânile dinaintea începerii războiului actual.

Iranul propusese diluarea uraniului în propriile instalații

În ultima rundă de discuții dinaintea războiului, Iranul respinsese ideea transferului uraniului. Teheranul a propus diluarea uraniului în propriile instalații, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Nu este clar dacă Iranul ar accepta propunerea acum.

„Donald Trump nu face înțelegeri proaste”

  „Președintele vorbește cu toată lumea — Xi, Putin, europenii — și este întotdeauna dispus să facă o înțelegere. Dar trebuie să fie o înțelegere bună. Președintele nu face înțelegeri proaste”, a spus oficialul american, pentru Axios.

Noi idei: trimiterea de trupe speciale în Iran pentru a prelua arsenalul nuclear

SUA și Israelul au discutat și despre trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a securiza arsenalul nuclear într-o etapă ulterioară a războiului, a relatat anterior Axios .

Zilele trecute și britanicii avansau aceeași idee.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că SUA „are o serie de opțiuni” pentru a prelua controlul asupra uraniului puternic îmbogățit al Iranului.

Hegseth a spus că o opțiune ar fi ca Iranul să predea voluntar stocul, lucru pe care SUA „l-ar saluta”.

„Nu au fost dispuși să facă asta în negocieri. Nu aș spune niciodată acestui grup sau lumii ce suntem dispuși să facem sau cât de departe suntem dispuși să mergem – dar avem opțiuni, cu siguranță”, a adăugat el.

Trump: „securizarea uraniului îmbogățit nu este prioritatea principală”

Într-un interviu acordat la Fox News Radio, Trump a sugerat că securizarea uraniului puternic îmbogățit nu este în prezent o prioritate principală: „Nu ne concentrăm pe asta, dar la un moment dat am putea”, a spus el.

Tot Trump a recunoscut astăzi pentru prima dată că Rusia ajută Iranul în război, după ce au apărut rapoarte despre furnizarea de informații de către Moscova pentru a viza forțele americane.

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
Cancan
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport
Ce le cerea Ilie Bolojan părinților să-i aducă de la oraș, când era mic și stătea pe câmp cu vaca: „Cumpără-mi un Cutezătorii”
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor