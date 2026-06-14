Trump și Putin, discuție despre Ucraina. Ce i-ar fi transmis liderul american președintelui rus

Convorbirea telefonică a avut loc duminică și a durat aproximativ 55 de minute. Oficialul de la Kremlin a descris discuția drept una „prietenoasă și sinceră”, relatează The Guardian.

Ucraina, principalul subiect al discuției

Potrivit părții ruse, Trump a subliniat că oprirea conflictului din Ucraina reprezintă o prioritate și că este dispus să sprijine eforturile pentru ajungerea la un acord.

Războiul dintre Rusia și Ucraina durează de peste patru ani, după invazia lansată de Moscova în februarie 2022. În ultimele luni, negocierile de pace au avansat lent, iar perspectivele unei înțelegeri rămân incerte.

Administrația Trump a transmis în repetate rânduri că dorește o încheiere rapidă a conflictului, considerat cel mai grav război din Europa după Al Doilea Război Mondial.

Discuții și despre Iran

În timpul convorbirii, liderul american ar fi abordat și situația din Orientul Mijlociu. Potrivit lui Iuri Ușakov, Trump i-a spus lui Putin că Statele Unite se apropie de un posibil acord privind dosarul iranian.

Declarația vine într-un context tensionat, marcat de confruntările dintre Israel și Iran și de eforturile diplomatice internaționale pentru evitarea unei escaladări regionale.

Până în prezent, Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuției.

Mesaj de felicitare din partea Kremlinului

Convorbirea a avut loc chiar în ziua în care Donald Trump a împlinit 80 de ani. Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin i-a transmis un mesaj personal de felicitare și a evidențiat relația directă dintre cei doi lideri.

În mesajul publicat de administrația prezidențială rusă, Putin a afirmat că apreciază dialogul deschis dintre Moscova și Washington și s-a declarat convins că relațiile ruso-americane ar putea cunoaște o nouă etapă de dezvoltare.

Relația Trump – Putin, din nou în atenție

Ultima întâlnire față în față dintre cei doi lideri a avut loc în august 2025, în Alaska. Discuțiile de atunci s-au concentrat în principal asupra conflictului din Ucraina și a perspectivelor unei soluții negociate.

Noua convorbire telefonică are loc într-un moment în care administrația americană încearcă să gestioneze simultan două dosare internaționale majore: războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu. Deocamdată, nu este clar dacă dialogul dintre Trump și Putin va fi urmat de noi inițiative diplomatice concrete.