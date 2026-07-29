Prima pagină » Știrile zilei » Volomdir Zelenski, despre războiul din Ucraina: Inițiativa nu mai este la Putin

Volomdir Zelenski, despre războiul din Ucraina: Inițiativa nu mai este la Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marți că Vladimir Putin nu se mai află într-o poziție de forță în războiul din Ucraina, în ciuda refuzului liderului de la Kremlin de a pune capăt conflictului. În același timp, a făcut apel pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei.
Volomdir Zelenski, despre războiul din Ucraina: Inițiativa nu mai este la Putin
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
29 iul. 2026, 09:05, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Volodimir Zelenski a susținut că Rusia nu mai poate avea inițiativa în război, invocând pierderile importante de pe front cu care se confruntă. 

„Putin pierde 30.000 de soldați pe lună. Sunt pierderi enorme, dar el nu vrea să oprească acest război. Cerem în fiecare zi oprirea acestui război, cel puțin negocierea unei încetări a focului pentru o anumită perioadă și oferirea unei șanse diplomaților de a negocia. Însă Putin nu dorește acest lucru. De aceea trebuie să ripostăm, să fim fermi, să fim puternici. Nu doar noi. Mizăm pe sancțiuni”, a declarat liderul de la Kiev într-un interviu acordat Fox News, citat de AFP

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei președintelui ucrainean la Washington, unde acesta s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și a participat la funeraliile senatorului Lindsey Graham, un susținător important al Ucrainei din anturajul prezidențial. 

Zelenski a  afirmat despre fostul senator republican că a fost „un adevărat prieten al Ucrainei”.

Noi sancțiuni americane și întâlnirea cu Trump

În aceeași zi, Senatul Statelor Unite a votat  avansarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Noul pachet va viza sectorul energetic al Rusiei, „flota din umbră” și îi va oferi lui Trump puterea de a impune tarife asupra statelor cate continuă comerțul energetic cu Rusia. 

De asemenea, Zelenski și Donald Trump au discutat la Casa Albă despre posibilitatea producerii în Ucraina a interceptoarelor pentru sistemele Patriot și despre relansarea negocierilor privind încheierea conflictului cu Rusia. 

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
„București, în șantier”. Episodul 6. Bulevardul Lacul Tei, sau „Drumul Crucii” din Sectorul 2. Cum se prezintă lucrările la linia de tramvai 16, acolo unde șoferii sunt deja exasperați
Gandul
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
Rareș Bogdan, despre mutările lui Ilie Bolojan: Deciziile lui sunt pregătite, din umbră, de doi oameni. El nu știe politică
Libertatea
Nu mânca pepene roșu dacă ai una dintre aceste 5 afecțiuni! Urmările pot fi dintre cele mai severe
CSID
Audi Q9 debutează oficial. Noul SUV de lux cu 7 locuri intră în lupta cu BMW X7 și Mercedes-Benz GLS
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia