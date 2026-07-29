Senatul SUA aprobă cu un vot covârșitor noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și Iranului

Senatul american a aprobat marți, cu 86 de voturi pentru și 12 împotrivă, prima etapă procedurală a unui proiect de lege care vizează intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, notează Kyiv Post.

Măsura urmărește să reducă veniturile Moscovei din exporturile de energie, considerate una dintre principalele surse de finanțare a războiului din Ucraina.

Sancțiunile vizează oficiali ruși, oligarhi și membrii familiilor acestora, instituții bancare și financiare, precum și persoane și entități străine care sprijină efortul de război al Moscovei.

De asemenea, proiectul prevede sancțiuni împotriva navelor din așa-numita „flotă din umbră”, utilizată de Rusia pentru a ocoli restricțiile impuse exporturilor de petrol.

În plus, președintele Trump primește autoritatea de a impune tarife de până la 100% pentru bunurile provenite din statele care continuă să se numere printre cei mai mari cumpărători de petrol și gaze naturale din Rusia.

Inițiativa legislativă continuă demersul fostului senator și îl omagiază pe Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai proiectului. Acesta a reușit să deblocheze proiectul după un acord cu Donald Trump cu puțin timp înainte de decesul său subit din 11 iulie.

În cursul vizitei sale în Statele Unite ale Americii, Zelenski a participat și la funeraliile fostului senator, afirmând despre acesta că a fost „un adevărat prieten al Ucrainei”:

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a afirmat: „Prin acest vot, îi vom arăta lui Putin că nu poate intimida Ucraina”.

În aceeași zi, Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat la Casa Albă despre posibilitatea producerii în Ucraina a interceptoarelor pentru sistemele Patriot și despre relansarea negocierilor privind încheierea conflictului cu Rusia.

Atât liderul ucrainean, cât și Casa Albă au caracterizat întrevederea drept una pozitivă.