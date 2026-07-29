Prima pagină » Apărare » Rusia lansează la apă un nou submarin nuclear / Va putea lovi cu rachete hipersonice Zircon

Rusia lansează la apă un nou submarin nuclear / Va putea lovi cu rachete hipersonice Zircon

Ulianovsk, al șaselea submarin din clasa Yasen-M, a fost lansat la apă la șantierul Sevmash. Nava va intra în serviciu după testele pe mare și va putea utiliza rachete hipersonice Zircon, considerate unele dintre cele mai avansate arme ale Rusiei.
Rusia lansează la apă un nou submarin nuclear / Va putea lovi cu rachete hipersonice Zircon
X
Luiza Moldovan
29 iul. 2026, 09:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia a lansat la apă submarinul nuclear multifuncțional, Ulianovsk, al șaselea din clasa modernizată Yasen-M (Proiect 885M), în cadrul unei ceremonii organizate la șantierul naval Sevmash din Severodvinsk.

Nava va intra acum în etapa de echipare și va parcurge testele de ancorare și probele pe mare înainte de a fi predată Marinei Militare Ruse.

„Cele mai importante platforme ale flotei”

Potrivit planului anunțat de constructor, livrarea este programată pentru sfârșitul anului viitor.

La ceremonie au participat comandantul-șef al Forțelor Navale Ruse, amiralul Aleksandr Moiseev, precum și reprezentanți ai industriei navale.

Oficialii ruși au descris submarinele din clasa Yasen-M drept unele dintre cele mai importante platforme ale flotei, capabile să îndeplinească o gamă largă de misiuni, de la atacuri asupra țintelor navale și terestre până la vânătoarea altor submarine.

Yasen-M sunt considerate cele mai avansate submarine de atac ale Rusiei

Construcția submarinului Ulianovsk a început în 2017.

Acesta este proiectat de Biroul de Proiectare Malahit din Sankt Petersburg și reprezintă al șaselea submarin din seria Yasen-M.

Marina rusă are deja în serviciu patru submarine din această clasă, Kazan, Novosibirsk, Krasnoiarsk și Arkhangelsk, în timp ce alte unități se află în diferite stadii de construcție sau testare. Luna trecută, Rusia a început și construcția submarinului Murmansk, al nouălea din seria Yasen-M.

Submarinele Yasen-M sunt considerate cele mai avansate submarine de atac ale Rusiei.

Zircon poate atinge viteze de peste Mach 8

Acestea pot lansa rachete de croazieră Kalibr, Oniks și Zircon, iar versiunile mai noi sunt optimizate pentru utilizarea rachetelor hipersonice Zircon.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile ruse, Zircon poate atinge viteze de peste Mach 8 și are o rază de acțiune de aproximativ 900 de kilometri, caracteristici care îi complică interceptarea de către sistemele actuale de apărare antirachetă.

Planurile de dotare ale Moscovei

Programul Yasen-M face parte din modernizarea forțelor navale strategice ale Rusiei, alături de submarinele purtătoare de rachete balistice din clasa Borei.

Planurile Moscovei prevăd dotarea Flotei de Nord și a Flotei din Oceanul Pacific cu câte zece submarine Borei/Borei-M și zece submarine Yasen-M în următorii ani, în încercarea de a consolida capacitățile nucleare și convenționale ale marinei ruse.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
„București, în șantier”. Episodul 6. Bulevardul Lacul Tei, sau „Drumul Crucii” din Sectorul 2. Cum se prezintă lucrările la linia de tramvai 16, acolo unde șoferii sunt deja exasperați
Gandul
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
Rareș Bogdan, despre mutările lui Ilie Bolojan: Deciziile lui sunt pregătite, din umbră, de doi oameni. El nu știe politică
Libertatea
Nu mânca pepene roșu dacă ai una dintre aceste 5 afecțiuni! Urmările pot fi dintre cele mai severe
CSID
Audi Q9 debutează oficial. Noul SUV de lux cu 7 locuri intră în lupta cu BMW X7 și Mercedes-Benz GLS
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia