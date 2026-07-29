Rusia lansează la apă un nou submarin nuclear / Va putea lovi cu rachete hipersonice Zircon

Rusia a lansat la apă submarinul nuclear multifuncțional, Ulianovsk, al șaselea din clasa modernizată Yasen-M (Proiect 885M), în cadrul unei ceremonii organizate la șantierul naval Sevmash din Severodvinsk.

Nava va intra acum în etapa de echipare și va parcurge testele de ancorare și probele pe mare înainte de a fi predată Marinei Militare Ruse.

„Cele mai importante platforme ale flotei”

Potrivit planului anunțat de constructor, livrarea este programată pentru sfârșitul anului viitor.

La ceremonie au participat comandantul-șef al Forțelor Navale Ruse, amiralul Aleksandr Moiseev, precum și reprezentanți ai industriei navale.

Oficialii ruși au descris submarinele din clasa Yasen-M drept unele dintre cele mai importante platforme ale flotei, capabile să îndeplinească o gamă largă de misiuni, de la atacuri asupra țintelor navale și terestre până la vânătoarea altor submarine.

Yasen-M sunt considerate cele mai avansate submarine de atac ale Rusiei

Construcția submarinului Ulianovsk a început în 2017.

Acesta este proiectat de Biroul de Proiectare Malahit din Sankt Petersburg și reprezintă al șaselea submarin din seria Yasen-M.

Marina rusă are deja în serviciu patru submarine din această clasă, Kazan, Novosibirsk, Krasnoiarsk și Arkhangelsk, în timp ce alte unități se află în diferite stadii de construcție sau testare. Luna trecută, Rusia a început și construcția submarinului Murmansk, al nouălea din seria Yasen-M.

Submarinele Yasen-M sunt considerate cele mai avansate submarine de atac ale Rusiei.

Zircon poate atinge viteze de peste Mach 8

Acestea pot lansa rachete de croazieră Kalibr, Oniks și Zircon, iar versiunile mai noi sunt optimizate pentru utilizarea rachetelor hipersonice Zircon.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile ruse, Zircon poate atinge viteze de peste Mach 8 și are o rază de acțiune de aproximativ 900 de kilometri, caracteristici care îi complică interceptarea de către sistemele actuale de apărare antirachetă.

Planurile de dotare ale Moscovei

Programul Yasen-M face parte din modernizarea forțelor navale strategice ale Rusiei, alături de submarinele purtătoare de rachete balistice din clasa Borei.

Planurile Moscovei prevăd dotarea Flotei de Nord și a Flotei din Oceanul Pacific cu câte zece submarine Borei/Borei-M și zece submarine Yasen-M în următorii ani, în încercarea de a consolida capacitățile nucleare și convenționale ale marinei ruse.