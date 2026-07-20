Peste 400 de drone ucrainene au fost lansate spre Moscova

„Între orele 20:30 și 5:00, peste 400 de drone inamice s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană cât timp se aflau încă departe de oraș. Optzeci și cinci de drone au fost distruse în apropierea orașului Moscova”, a scris primarul Serghei Sobianin pe Telegram, potrivit Le Figaro.

„Șase persoane care au suferit răni minore sau grave în urma unei explozii au fost transportate la spitalul din Domodedovo (la sud de Moscova)”, a anunțat spitalul pe Telegram, fără a specifica dacă rănile au fost legate de atacul cu drona.

Orașul Domodedovo găzduiește unul dintre aeroporturile internaționale ale Moscovei. Aceste atacuri au loc în contextul în care capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită în noaptea de sâmbătă spre duminică de unul dintre „ cele mai mari atacuri cu rachete balistice”, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, care a raportat un deces și 16 răniți.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile împotriva Rusiei, susținând că vizează în special infrastructura de hidrocarburi, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război.