Prima pagină » Știri externe » Peste 400 de drone ucrainene au fost lansate spre Moscova

Peste 400 de drone ucrainene au fost lansate spre Moscova

Peste 400 de drone au fost lansate peste noapte spre regiunea Moscova, a anunțat luni primarul capitalei ruse, precizând că „majoritatea” au fost doborâte.
Peste 400 de drone ucrainene au fost lansate spre Moscova
Sursă foto: Colaj / X Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
20 iul. 2026, 07:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Între orele 20:30 și 5:00, peste 400 de drone inamice s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană cât timp se aflau încă departe de oraș. Optzeci și cinci de drone au fost distruse în apropierea orașului Moscova”, a scris primarul Serghei Sobianin pe Telegram, potrivit Le Figaro.

„Șase persoane care au suferit răni minore sau grave în urma unei explozii au fost transportate la spitalul din Domodedovo (la sud de Moscova)”, a anunțat spitalul pe Telegram, fără a specifica dacă rănile au fost legate de atacul cu drona.

Orașul Domodedovo găzduiește unul dintre aeroporturile internaționale ale Moscovei. Aceste atacuri au loc în contextul în care capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită în noaptea de sâmbătă spre duminică de unul dintre „ cele mai mari atacuri cu rachete balistice”, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, care a raportat un deces și 16 răniți.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile împotriva Rusiei, susținând că vizează în special infrastructura de hidrocarburi, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Angajații din spitalele din toată țara intră în grevă. Ce avertizează sindicatele
Gandul
Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finală: 'Chiar a fost o impostoare'
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport
Afaceri bulgărești în România. Cum și-a construit gigantul bulgar Bulmarket o rețea de transport feroviar cu sprijinul oamenilor din CFR
Libertatea
Ce trebuie să faci neapărat de Sfântul Ilie ca să atragi norocul și să fii ferit de necazuri. Românii respectă aceste obiceiuri
CSID
Obiceiul devenit viral pe Instagram în România care poate trimite pasagerii direct la spital
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia