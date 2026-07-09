Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că prioritățile NATO nu s-au schimbat: „militarizarea continentului european, dezvoltarea capacităților de apărare, pregătirea pentru un conflict armat cu Rusia și, desigur, ajutorul pentru Ucraina”.

„Este păcat, pentru că, dacă strategii NATO s-ar fi oprit și s-ar fi gândit măcar o clipă, poate nu ar fi luat astfel de decizii iresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume”, a spus Zaharova, într-un comunicat publicat pe site-ul ministerului.

La summit, statele NATO s-au angajat să ofere Ucrainei ajutor militar de 70 de miliarde de euro în 2026.

Liderii alianței au reafirmat și „angajamentul de neclintit” față de apărarea colectivă, prevăzută de Articolul 5 al NATO. De asemenea, au fost anunțate acorduri pentru armament în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari.

Zaharova a mai spus că tensiunile dintre Statele Unite și ceilalți parteneri NATO nu au dispărut.

„În acest context, americanii nu își ascund dezamăgirea față de blocul nord-atlantic”, a scris ea.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu pentru Reuters că disputele dintre președintele american Donald Trump și alți lideri NATO arată forța democratică a alianței și ar trebui să fie o lecție pentru președintele rus Vladimir Putin.

„I-aș spune lui Putin: ar trebui să aveți și dumneavoastră mai multe discuții, în mod deschis”, a declarat Rutte pentru Reuters.