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MAE rus l-a convocat pe ambasadorul României la Moscova. Care este motivul

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse l-a convocat pe ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, pentru a-i comunica măsuri de retorsiune, potrivit agenției ruse de presă Interfax.
MAE rus l-a convocat pe ambasadorul României la Moscova. Care este motivul
Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
25 iun. 2026, 10:39, Știri externe
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Conform unei postări publicate pe canalul de Telegram al Interfax, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat că ambasadorului român îi vor fi prezentate „măsuri de răspuns” ca urmare a deciziei autorităților române de a închide Consulatul General al Federației Ruse din Constanța.

Anunțul vine la aproximativ trei săptămâni după ce România a decis închiderea reprezentanței diplomatice ruse de la Constanța. La acel moment, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a avertizat că Moscova va răspunde prin „măsuri specifice”.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române în mod cert nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate la timpul potrivit”, declara atunci Zaharova.

Decizia României a fost anunțată public pe 29 mai de președintele Nicușor Dan, care a precizat că statul român l-a declarat „persona non-grata” pe consulul Federației Ruse la Constanța și că activitatea consulatului va fi încetată.

Măsura a fost adoptată după ce o dronă rusească a lovit acoperișul unui bloc de apartamente din municipiul Galați, incident calificat de autoritățile române drept o încălcare gravă a securității naționale și a suveranității României.

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