Consulatul Rusiei de la Constanța va fi închis. Anunțul lui Nicușor Dan după drona ruseacă prăbușită la Galați

Consulatul Rusiei la Constanța va fi închis, iar consulul general va fi declarat Persona non grata, ca răspuns la drona rusească prăbușită la Galați, a anunțat președintele Nicușor Dan.
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 14:40, Politic
În urma dronei prăbușite în noaptea de joi spre vineri la Galați, președintele Nicușor Dan a convocat pentru vineri ședința CSAT.

În urma acesteia, șeful statului a anunțat o primă măsură.

„Întreaga resposabilitate revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat Persona non grata, iar Consulatul general se va închide”, a spus Nicușor Dan.

O dronă rusească s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galați. Două persoane au fost rănite.

