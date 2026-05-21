Alertă pe litoral. Fragment de dronă descoperit pe plaja Belona din Eforie Nord

Un fragment care ar proveni de la o dronă a fost descoperit joi pe plaja Belona din Eforie Nord, județul Constanța.
Foto: Captură video
Andrei Rachieru
21 mai 2026, 13:52, Social
Surse apropiate anchetei susțin că este vorba despre o aripă de dronă găsită în zona plajei. La fața locului au intervenit autoritățile competente, iar zona a fost verificată pentru identificarea altor eventuale fragmente, scrie Ziua de Constanța.

Cazul este investigat în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Incidentul vine la scurt timp după un caz similar înregistrat la începutul lunii mai. Pe 8 mai 2026, în urma unui apel la 112, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit pe plaja din zona Vama Veche un fragment metalic inscripționat cu caractere chirilice.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili proveniența obiectului găsit pe litoral.

