UPDATE Eforie Nord: Mai multe persoane au acuzat stări de rău în zona unei piscine

Mai multe persoane au acuzat sâmbătă stări de rău în zona unei piscine dintr-un centru medical din Eforie Nord.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
25 apr. 2026, 16:18, Social

UPDATE:

IPJ Constanța a anunțat că a deschis un dosar penal și că cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Polițiștii au fost sesizați sâmbătă că într-o unitate de cazare din Eforie mai multe persoane s-ar fi intoxicat și ar avea nevoie de îngrijiri medicale.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constat faptul că mai multe persoane aflate la piscina unității s-au simțit rău.

Două dintre acestea au fost preluate de ambulanță și transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar alte 7 persoane au fost verificate, însă au rămas la unitatea de cazare, transmit polițiștii.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit ISU Constanța, autoritățile au fost sesizate prin apel la 112.

Pompierii au fost chemați în stațiunea Eforie Nord, la un centru de tratament, unde mai multe persoane aflate în zona piscinei terapeutice acuzau stare de rău.

În urma evaluării medicale făcute la fața locului de medicul de pe echipajul SMURD C au fost asistate 13 persoane.

Două dintre acestea au fost duse la Spitalul Județean Constanța, cu ambulanțe SMURD și SAJ.

