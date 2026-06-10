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Accident cu o motocicletă și un tramvai în Capitală. Un tânăr a murit

Un tânăr de 26 de ani a murit după ce a intrat, miercuri, într-un accident în care au fost implicate motocicleta pe care se afla tânărul și un tramvai de pe linia 53, a anunțat Brigada Rutieră a Capitalei.
Accident cu o motocicletă și un tramvai în Capitală. Un tânăr a murit
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
10 iun. 2026, 15:33, Social
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Polițiștii spun că accidentul a avut loc în jurul orei 14.00 pe Bd. Bucureștii Noi din Capitală. Din primele cercetări a rezultat că tânărul de 26 de ani, aflat pe motocicletă, în dreptul depoului STB, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat într-un tramvai de pe linia 53, condus de un bărbat în vârstă de 54 ani, care ieșea din depoul STB.

Echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului au intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra motociclistului, însă medicii au declarat decesul acestuia.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind „zero”.

Traficul rutier a fost restricționat pe Bd. Bucureștii Noi, dinspre Șoseaua Chitilei către str. Pajurei.

Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

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