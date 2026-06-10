Accident cu o motocicletă și un tramvai în Capitală. Un tânăr a murit

Polițiștii spun că accidentul a avut loc în jurul orei 14.00 pe Bd. Bucureștii Noi din Capitală. Din primele cercetări a rezultat că tânărul de 26 de ani, aflat pe motocicletă, în dreptul depoului STB, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat într-un tramvai de pe linia 53, condus de un bărbat în vârstă de 54 ani, care ieșea din depoul STB.

Echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului au intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra motociclistului, însă medicii au declarat decesul acestuia.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind „zero”.

Traficul rutier a fost restricționat pe Bd. Bucureștii Noi, dinspre Șoseaua Chitilei către str. Pajurei.

Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.