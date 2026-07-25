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Accident mortal în Vrancea: un tânăr de 18 ani a murit, iar șoferul de 20 de ani a fost rănit

Un tânăr de 18 ani a murit, iar un șofer în vârstă de 20 de ani a fost rănit în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe DJ 204E, între Panciu și Haret, în județul Vrancea.
Accident mortal în Vrancea: un tânăr de 18 ani a murit, iar șoferul de 20 de ani a fost rănit
ALEX NICODIM / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
25 iul. 2026, 09:51, Social
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Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 23:02.

Din primele cercetări a reieșit că tânărul de 20 de ani conducea o mașină din direcția Panciu către Haret, iar în timpul unei manevre de depășire ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului.

În urma impactului, pasagerul aflat pe locul din dreapta-față, un tânăr de 18 ani, a murit. Șoferul a fost rănit.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

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