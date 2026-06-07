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Accident grav în Alba: un bărbat de 75 de ani a murit, iar trei persoane au fost rănite

Un bărbat de 75 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, după ce un autoturism s-a răsturnat duminică după-amiază pe DJ 107A, în județul Alba.
Accident grav în Alba: un bărbat de 75 de ani a murit, iar trei persoane au fost rănite
Sursa foto: ISU Alba
Iulian Moşneagu
07 iun. 2026, 18:00, Social
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Accidentul a avut loc în jurul orei 14:30, în localitatea Pârâu lui Mihai. Potrivit IPJ Alba, un bărbat de 29 de ani, din Alba Iulia, conducea un autoturism pe sensul Vințu de Jos – Alba Iulia, iar într-o curbă ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers.

„Din cercetările efectuate de poliţiştii deplasaţi la faţa locului a reieşit că un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107 A, pe sensul de mers Vinţu de Jos- Alba Iulia, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare într-o curbă şi a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu albia unui râu”, a transmis IPJ Alba.

În urma accidentului, un bărbat de 75 de ani, din Alba Iulia, a murit. Un alt bărbat de 75 de ani și două femei, de 61 și 72 de ani, pasageri în autoturism, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

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