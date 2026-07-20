Mașină răsturnată în zona Cabanei Ciucaș. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un accident rutier s-a produs luni în comuna Măneciu, în satul Cheia, în zona Cabanei Ciucaș, unde un autoturism în care se aflau șase persoane s-a răsturnat, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.
La locul intervenției au fost mobilizați pompieri militari cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă, un UTV, dar și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.
În sprijinul echipajelor au intervenit și reprezentanții Salvamont. Conform primelor informații transmise de autorități, patru dintre persoanele implicate în accident au nevoie de îngrijiri medicale.
Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere noi informații pe măsură ce situația evoluează.