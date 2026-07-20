Mașină răsturnată în zona Cabanei Ciucaș. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Din cele șase persoane aflate în autoturism, două nu au fost rănite, iar celelalte patru au suferit diverse traumatisme, existând suspiciuni de fracturi.

Echipajele SMURD au ajuns la locul accidentului și evaluează victimele. Ulterior, acestea vor fi transportate pe traseul de coborâre până la ambulanțele SMURD.

Intervenția se desfășoară în colaborare cu echipajele Salvamont. Toate victimele sunt conștiente, potrivit ISU Prahova.