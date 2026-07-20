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Oana Țoiu: România susține redeschiderea Strâmtorii Ormuz, e parte din coaliția internațională

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afirmă că România este parte a coaliției internaționale care susține redeschiderea Strâmtorii Ormuz, precizând că blocajul din zonă afectează piețele energetice și poate genera o criză globală de securitate alimentară.
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Laura Buciu
20 iul. 2026, 21:52, Politic
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„Nu doar România, ci întreaga lume are o atenție sporită pentru Strâmtoarea Ormuz, pentru că blocajul generat acolo a dus la creșterea prețurilor pe piața de energie și, mai mult decât atât, este un risc uriaș privind o criză globală de securitate alimentară”, a declarat ministrul Oana Țoiu, luni, la TVR Info.

Potrivit acesteia, numeroși fertilizatori necesari agriculturii sunt transportați pe nave blocate în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce poate afecta lanțurile globale de aprovizionare.

Oana Țoiu a precizat că România acționează împreună cu statele din Orientul Mijlociu și cu partenerii internaționali, prin intermediul organizațiilor multilaterale, și al rezoluțiilor ONU pentru respectarea securității maritime și a dreptului internațional.

Ministrul a arătat că mai multe state și-au prepoziționat capabilități navale și logistice în apropierea Strâmtorii Ormuz, pentru ca, atunci când situația de securitate va permite, să poată sprijini operațiunile de deminare și escortarea navelor comerciale.

„România nu va putea genera de una singură o soluție, dar suntem parteneri de încredere și facem parte din coaliția gestionată de Franța și Marea Britanie”, a spus ministrul.

Potrivit acesteia, coaliția reunește aproximativ 40 de state și susține inițiativa Departamentului de Stat al SUA pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Oana Țoiu a adăugat că secretarul de stat american Marco Rubio a reafirmat, în cadrul unor discuții recente, necesitatea ca tranzitul prin apele internaționale să rămână liber și să nu fie supus niciunei forme de taxare, în conformitate cu dreptul internațional.

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