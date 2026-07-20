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Alertă aeriană în Tulcea după un atac cu drone în Ucraina. Patru avioane de luptă au decolat

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, luni seară, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu România, în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina.
Alertă aeriană în Tulcea după un atac cu drone în Ucraina. Patru avioane de luptă au decolat
Laura Buciu
20 iul. 2026, 22:51, Politic
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Potrivit MApN, țintele aeriene au fost detectate în jurul orei 18.50, la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove, în apropierea frontierei fluviale româno-ucrainene.

În urma situației, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 19.06.

Pentru monitorizarea spațiului aerian au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, care au decolat la orele 19.09, respectiv 20.13.

Ministerul Apărării precizează că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impactul la sol al unor vehicule aeriene pe teritoriul național.

Starea de alertă aeriană a fost ridicată la ora 22.25.

MApN arată că monitorizează permanent evoluția situației de la graniță și informează în timp real structurile aliate cu privire la incidentele produse în apropierea teritoriului României.

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