Ucraina atacă baza Engels-2 din Rusia. Explozii și incendiu la una dintre cele mai importante baze ale bombardierelor strategice

Potrivit canalelor rusești de monitorizare și presei locale, atacul a fost urmat de explozii puternice și de izbucnirea unui incendiu în incinta bazei.

Locuitorii din zonă au relatat că au observat drone zburând la joasă altitudine înainte de producerea exploziilor. Imagini distribuite pe canalele de monitorizare rusești, geolocalizate în apropierea bazei Engels-2, surprind un incendiu de proporții în interiorul complexului militar.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au confirmat oficial dacă bombardiere sau alte infrastructuri militare au fost avariate în urma atacului, scrie TVP World.

Baza găzduiește bombardiere strategice Tu-160 și Tu-95

Baza aeriană Engels-2 are o importanță strategică majoră pentru armata rusă, fiind locul unde sunt staționate bombardierele Tu-160 și Tu-95, aeronave cu capacitate nucleară utilizate frecvent pentru lansarea de rachete de croazieră asupra teritoriului ucrainean.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, această bază militară a fost vizată în repetate rânduri de atacuri cu drone, fiind considerată unul dintre principalele puncte logistice și operaționale ale aviației strategice ruse.

Atacul din cursul nopții reprezintă încă o demonstrație a capacității Ucrainei de a lovi ținte aflate la mare distanță în interiorul teritoriului Federației Ruse.

Rusia lansează atacuri cu rachete balistice asupra Kievului

La doar câteva ore după atacul asupra bazei Engels-2, Rusia a lansat un nou val de rachete balistice asupra capitalei ucrainene, Kiev.

Primarul orașului, Vitali Kliciko, a anunțat că atacurile au lovit cel puțin două districte ale capitalei. În urma bombardamentelor, două persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost rănite, printre acestea aflându-se și un adolescent în vârstă de 16 ani.

Potrivit autorităților locale, victimele au rezultat după ce incendiile provocate de impactul rachetelor au cuprins mai multe depozite și s-au extins la camioanele parcate în apropiere.

Acesta este al șaselea atac cu rachete balistice asupra Kievului în luna iulie, ceea ce indică intensificarea campaniei aeriene desfășurate de Rusia împotriva infrastructurii și centrelor urbane ucrainene.

Explozii raportate și în Odesa și Harkov

Pe lângă atacurile asupra Kievului, forțele ruse au vizat și orașul-port Odesa, situat la Marea Neagră. Autoritățile locale au transmis că un obiectiv educațional a fost avariat în urma loviturilor aeriene din timpul nopții.

Totodată, explozii asociate unor atacuri cu drone au fost raportate și în Harkov, unul dintre cele mai afectate orașe ucrainene de la începutul conflictului.

Escaladarea atacurilor de ambele părți evidențiază intensificarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care operațiunile cu drone și loviturile cu rachete continuă să joace un rol esențial în evoluția războiului.