Incendiu la un depozit de petrol din Krasnodar și drumuri închise spre Crimeea în urma unui atac ucrainean cu drone

În urma incendiului izbucnit la depozitul petrolier din zona Poltavskaia nu au fost înregistrate victime, anunță autoritățile locale printr-un mesaj pe Telegram, citat de Reuters.

De asemenea, ca măsură de precauție, au decis închiderea unei șosele locale care face legătura cu o rută regională ce conduce spre podul peste strâmtoarea Kerci, principala conexiune dintre Crimeea și regiunea Krasnodar.

Podul Kerci reprezintă una dintre principalele căi de aprovizionare pentru peninsula, pe lângă mai multe șosele care traversează teritoriile ucrainene ocupate în timpul Războiului început în 2022.

Incidentul vine după ce forțele armate ucrainene au lovit luni două poduri care leagă partea controlată de Rusia a regiunii Herson de Crimeea.

În contextul operațiunilor ofensive ucrainene, Crimeea, aflată sub ocupație încă din 2014 se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu combustibil.

Totodată, în regiunea Iaroslavl, situată la nord-est de Moscova, echipele de intervenție continuă să stingă incendiul izbucnit la un depozit de combustibil din orașul Rîbinsk în urma unui atac cu drone produs duminică.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în cursul nopții, forțele de apărare aeriană au interceptat și doborât 172 de drone ucrainene.