Oprah Winfrey a anunțat că va închide școala de fete din Africa de Sud pe care a înființat-o în urmă cu două decenii

Vedeta TV americană, Oprah Winfrey, a deschis „Academia de Leadership Oprah Winfrey pentru Fete” în 2007, inspirată de conversațiile cu fostul președinte sud-african Nelson Mandela despre puterea transformatoare a educării fetelor. El s-a numărat printre invitații la ceremonia de deschidere a școlii, potrivit AP.

Fundația caritabilă a lui Winfrey a administrat și finanțat școala, dar acordul a inclus întotdeauna ca campusul academiei de lângă Johannesburg să fie în cele din urmă predat departamentului provincial de educație, a declarat academia.

„Visul nu a fost niciodată pur și simplu să construim o școală”, a spus Oprah Winfrey într-un comunicat emis de academie. „A fost vorba de a investi în potențialul nelimitat al tinerelor femei. Această misiune nu se termină cu un singur campus. Ea continuă în fiecare fată al cărei viitor poate fi transformat prin educație.”

Implicarea vedetei continuă

Academia a declarat că angajamentul lui Winfrey față de educarea fetelor sud-africane va continua printr-un program național extins de burse care să sprijine fetele talentate din punct de vedere academic la școli de top din întreaga țară.

Peste 500 de fete au absolvit academia, iar unele au urmat cursurile unor universități de top din Africa de Sud, Statele Unite și Europa, potrivit Fundației Caritabile Oprah Winfrey.

Guvernul provincial Gauteng va prelua campusul academiei, care se întinde pe 22 de hectare și are 21 de săli de clasă, șase laboratoare de științe și informatică, o bibliotecă cu 10.000 de volume și un teatru cu 600 de locuri. Nu a precizat imediat care sunt planurile pentru această proprietate.

Ministrul educației din provincia Gauteng, Lebogang Maile, a declarat că cei înscriși în prezent la școală își vor putea finaliza studiile cu sprijin financiar neîntrerupt.

Oprah Winfrey este o celebră prezentatoare de talk-show, producătoare, actriță, autoare și proprietară de imperiu media american. Este considerată una dintre cele mai influente femei din lume. A devenit faimoasă datorită emisiunii sale istorice The Oprah Winfrey Show, difuzată timp de 25 de ani. Potrivit Forbes, averea sa netă actuală se ridică la aproximativ 3,4 miliarde de dolari.