Italia a decis: Suspendă temporar Acordul Schengen cu Spania, ca răspuns la intrarea în masă a migranților în Ceuta

Italia suspendă temporar Acordul Schengen privind libera circulație cu Spania, ca răspuns la intrarea în masă a migranților în Ceuta.

Într-o postare pe X, premierul italian Giorgia Meloni a subliniat că măsura este una temporară și a fost adoptată pentru protejarea securității naționale.

„Guvernul a decis să suspende temporar regimul de liberă circulație din cadrul spațiului Schengen pentru legăturile maritime și aeriene cu Spania, reinstituind controalele la frontieră. Este vorba de o măsură extraordinară, adoptată pentru a proteja securitatea națională și a preveni eventualele repercusiuni asupra națiunii noastre. Măsura va rămâne în vigoare doar atât timp cât va fi necesar, acordându-se o atenție deosebită limitării oricărui impact asupra fluxurilor turistice de vară”, a scris Meloni într-un mesaj publicat pe X.

Il Governo ha deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera. Si tratta di una misura straordinaria, adottata per tutelare la sicurezza nazionale… pic.twitter.com/bpszoG8soX — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 31, 2026

„Italia este pregătită să susțină orice inițiativă europeană menită să sprijine instituțiile spaniole în eforturile necesare pentru restabilirea controlului deplin asupra frontierelor externe ale Uniunii și pentru a face față cu determinare situației actuale”, se mai arată în mesajul publicat de Meloni.

Italia nu are o frontieră terestră cu Spania, însă această măsură va afecta persoanele care călătoresc cu avionul sau cu vaporul între cele două ţări.

În plus, ministerul italian de Interne a precizat că a convenit cu Parisul să întărească controalele de-a lungul frontierei terestre franco-italiene.

Aproximativ 60.000 de migranți au ajuns în Ceuta

Președintele administrației locale din Ceuta, Juan Vivas, a anunțat că numărul migranților care au intrat ilegal în exclava spaniolă în ultimele zile a ajuns la aproximativ 60.000. Oamenii au trecut granița fie înot, fie forțând gardul de la frontieră.

Oficialul spaniol a avertizat că presiunea asupra orașului este fără precedent și că numărul persoanelor intrate reprezintă aproape 70% din populația Ceutei.

Franța înăsprește controalele la granița cu Spania

Și Franța a luat măsuri în contextul intrării în masă a migranților în Ceuta. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat vineri intensificarea controalelor la granița cu Spania.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a transmis pe X că la controale vor participa polițiști și militari.

Măsura a fost luată de teama că migranții care au intrat în număr mare în Ceuta ar putea circula apoi liber prin spațiul Schengen.