Pedro Sánchez: Criza migranților din Ceuta este o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei

Șeful Guvernului de la Madrid a susținut că afluxul a fost provocat de rețelele de trafic de persoane, care au răspândit informații false privind regulile de returnare a migranților, potrivit Deutsche Welle.

Sánchez: Traficanții au exploatat o decizie a Curții Supreme

În declarațiile făcute la Ceuta, Pedro Sánchez a afirmat că autoritățile spaniole și cele marocane au ajuns la concluzia că organizațiile implicate în traficul de migranți au interpretat în mod deliberat eronat o decizie recentă a Curții Supreme a Spaniei.

Potrivit premierului, rețelele de trafic au răspândit rapid zvonul că persoanele care ajung în Ceuta pe mare nu mai pot fi returnate imediat, deși hotărârea instanței se referă la migranții care traversează Strâmtoarea Gibraltar sau Marea Mediterană și nu la cei care ocolesc înot frontiera terestră dintre Maroc și enclavele spaniole Ceuta și Melilla.

„Ceea ce a reieșit din discuțiile cu autoritățile marocane este că mafiile traficului de persoane au făcut o interpretare în interes propriu a unei decizii a Curții Supreme”, a declarat Sánchez, adăugând că informațiile false „s-au răspândit ca focul” în ultimele ore.

Vizită în contextul unei presiuni fără precedent la frontieră

Premierul spaniol a ajuns la Ceuta în timp ce autoritățile încearcă să gestioneze una dintre cele mai grave crize de migrație din ultimii ani.

Șeful administrației locale din Ceuta, Juan Jesús Vivas, a estimat că aproximativ 60.000 de persoane au intrat în enclava spaniolă, un oraș cu circa 85.000 de locuitori, apreciind că presiunea este imposibil de absorbit.

În urma afluxului masiv de migranți, Spania a mobilizat efective militare pentru sprijinirea Gărzii Civile la frontieră, în timp ce Franța și Italia au anunțat controale temporare la frontierele cu Spania. De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut oprirea traversărilor ilegale și destructurarea rețelelor de trafic de persoane.