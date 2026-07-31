Criza din Ceuta se agravează. Ursula von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranților, după ce numărul acestora a ajuns la 60.000

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri măsuri cât mai rapide pentru gestionarea crizei migranților din exclava spaniolă Ceuta, unde aproximativ 60.000 de persoane au intrat ilegal în ultimele zile dinspre Maroc. Aceasta a spus că imaginile sunt „inacceptabile” și a că „returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit normele noastre”.

„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

The images coming from Ceuta are unacceptable. We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules. Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow. I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

Șefa Comisiei Europene a scris că este nevoie de măsuri imediate pentru a opri traversările ilegale și pentru destructurarea rețelelor de trafic de migranți.

„Trebuie să înceteze imediat traversările periculoase. Trebuie destructurate reţelele de trafic ilegal. Şi returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre”, a indicat președinta Comisiei Europene.

Potrivit spuselor sale, ea i-a însărcinat pe comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, și pe comisarul pentru Mediterana, Dubravka Suica, să sprijine autoritățile spaniole în gestionarea situației.

Von der Leyen a spus că Magnus Brunner „colaborează deja îndeaproape cu Spania și este dispus să se deplaseze în zonele critice” și „se va ocupa de furnizarea unui sprijin operativ suplimentar Spaniei, inclusiv prin intermediul Frontex”.

„Sunt încrezătoare că o colaborare strânsă a noastră cu Marocul va contribui la obţinerea unor rezultate concrete”, a spus președinta Comisiei Europene.

Aproximativ 60.000 de migranți au ajuns în Ceuta

Între timp, președintele administrației locale din Ceuta, Juan Vivas, a anunțat că numărul migranților care au intrat ilegal în exclava spaniolă în ultimele zile a ajuns la aproximativ 60.000. Oamenii au trecut granița fie înot, fie forțând gardul de la frontieră.

Oficialul spaniol a avertizat că presiunea asupra orașului este fără precedent și că numărul persoanelor intrate reprezintă aproape 70% din populația Ceutei.

„Estimările arată că aproximativ 60.000 de persoane au intrat în oraşul nostru în acest episod. Acest număr echivalează cu 70% din populaţia Ceutei. Ca să vă faceţi o idee, este ca şi cum 34 de milioane de oameni ar fi intrat pe teritoriul spaniol în 24 de ore. În mod evident, această cifră arată că este imposibil să absorbim o asemenea presiune”, a declarat Juan Vivas, potrivit AFP.

Pedro Sanchez: Grupările de traficanți au profitat de o hotărâre judecătorească

Premierul spaniol Pedro Sanchez spune că actualul val de migrație este rezultatul modului în care grupările de trafic de persoane au interpretat o decizie recentă a justiției spaniole privind returnarea migranților ajunși pe mare.

Potrivit premierului, hotărârea prevede că persoanele care sosesc în Spania pe cale maritimă nu pot fi returnate direct la frontieră.

Conform explicațiilor oferite de Pedro Sanchez, „nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare”, iar „această interpretare (…) s-a răspândit ca focul de praf de puşcă în ultimele ore”, contribuind la creșterea masivă a numărului de migranți care încearcă să ajungă în Ceuta.