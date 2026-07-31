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Volodimir Zelenski anunță noi lovituri în Rusia. Ucraina spune că a atacat centre logistice, o rafinărie și un terminal maritim

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Ucraina a atacat trei centre logistice, o rafinărie și un terminal maritim din Rusia.
Volodimir Zelenski anunță noi lovituri în Rusia. Ucraina spune că a atacat centre logistice, o rafinărie și un terminal maritim
Maria Nițu
31 iul. 2026, 17:25, Știri externe
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Forțele de Apărare ale Ucrainei au lansat noi atacuri asupra unor obiective din Rusia, vizând trei centre logistice, un terminal maritim din regiunea Krasnodar, o rafinărie din regiunea Volgograd și infrastructură din Marea Azov.

Anunțul a fost făcut vineri de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care susține că operațiunile fac parte din strategia de reducere a resurselor folosite de armata rusească.

Potrivit agenției Ukrinform, Volodimir Zelenski a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că atacurile au vizat obiective aflate la sute de kilometri de linia frontului.

„În special, astăzi s-au întreprins acțiuni împotriva a trei centre logistice din diferite regiuni ale Federației Ruse – în Sarapul, Kazan și Volgograd, la distanțe cuprinse între aproximativ 500 și aproape 1.300 de kilometri. În regiunea Krasnodar, a fost lovit un terminal maritim. Instalația se află la aproximativ 270 de kilometri de linia frontului. De asemenea, la aproape 480 de kilometri de linia de contact, a fost lovită o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd. Au avut loc, de asemenea, lovituri reușite în Marea Azov”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a mai spus că aceste operațiuni fac parte dintr-un plan de lovituri la distanță, „menit să priveze mașina de război rusă de resursele sale.”

„Ne protejăm poporul și vom continua să acționăm după cum este necesar pentru a obține pacea. Mulțumesc tuturor luptătorilor noștri care obțin aceste rezultate precise și importante pentru Ucraina”, a subliniat Zelenski.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de autoritățile ucrainene, în urma unuia dintre atacuri a izbucnit un incendiu la centrul logistic Wildberries din Volgograd. Acesta este al 11-lea atac raportat asupra terminalelor logistice ale companiei Wildberries începând cu 18 iulie.

Totodată, autoritățile ucrainene susțin că a fost vizată și rafinăria de petrol Lukoil-Volgogradneftepererabotka.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat, de asemenea, că infrastructura portului Taman, din regiunea Krasnodar, a fost afectată în urma atacului și că la terminalul maritim s-a produs un incendiu de proporții.

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