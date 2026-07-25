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Iranul acuză Ucraina că a atacat o navă iraniană în Marea Caspică: un marinar a murit. Kievul susține că a lovit ruta militară Rusia–Iran

Iranul a acuzat Ucraina că a atacat o navă comercială iraniană în Marea Caspică, provocând o explozie în urma căreia un membru al echipajului a murit, iar altul a fost rănit. Incidentul survine după ce Kievul a anunțat lovirea unor nave despre care susține că erau folosite pentru transportarea încărcăturilor militare între Iran și Rusia.
Iranul acuză Ucraina că a atacat o navă iraniană în Marea Caspică: un marinar a murit. Kievul susține că a lovit ruta militară Rusia–Iran
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
25 iul. 2026, 22:15, Știri externe
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Ministerul iranian de Externe a condamnat sâmbătă atacul, pe care l-a descris drept un „act de agresiune”. Autoritățile de la Teheran au afirmat că își vor apăra interesele și securitatea națională și au acuzat Ucraina că încearcă să extindă războiul cu Rusia în regiunea Mării Caspice.

Ucraina spune că a atacat două cargouri și o navă militară rusească

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele Kievului au obținut „rezultate foarte bune” în urma unor atacuri cu rază lungă de acțiune în Marea Caspică.

Potrivit liderului ucrainean, printre ținte s-au aflat nave utilizate pentru transportarea unor încărcături militare în care era implicat Iranul, precum și o navă de război rusească.

Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a susținut că dronele sale au lovit cargourile Port Olya 2 și Begey, o vedetă purtătoare de rachete din proiectul rusesc 12418 „Molniya”, precum și platforma petrolieră Filanovsky din Marea Caspică.

Atât Port Olya 2, cât și Begey navighează sub pavilion rusesc, potrivit informațiilor prezentate de partea ucraineană. Nu este clar dacă una dintre aceste nave este cea descrisă de Teheran drept „navă comercială iraniană” sau dacă Iranul se referă la o altă ambarcațiune.

Informațiile privind loviturile, pagubele și victimele nu au putut fi verificate în mod independent.

Ce se știe despre navele vizate

Baza de date a serviciilor militare ucrainene arată că Port Olya 2 este deținută de compania rusă MG-Flot, aflată sub sancțiuni, și ar fi fost implicată în transportarea unor mărfuri militare din Iran către Rusia. Nava a efectuat curse între porturi rusești și porturi iraniene precum Bandar Anzali, Amirabad și Bandar Nowshahr.

Despre cargoul Begey, serviciile ucrainene susțin că ar fi transportat muniție, proiectile de artilerie, veste antiglonț și căști din Iran către Rusia. În timpul unor călătorii, echipajul ar fi oprit sistemul automat de identificare AIS pentru a ascunde traseul navei.

Kievul consideră infrastructura maritimă din Marea Caspică o componentă importantă a lanțului logistic prin care Rusia primește echipamente și componente militare iraniene.

În august 2025, Ucraina a anunțat că a atacat în portul rusesc Olya o altă navă, Port Olya 4, despre care afirma că transporta componente pentru drone de tip Shahed și muniție din Iran.

Atacul de sâmbătă marchează o nouă extindere a campaniei ucrainene împotriva infrastructurii militare și logistice rusești aflate la mare distanță de linia frontului. Rusia a anunțat că apărarea sa aeriană a interceptat 328 de drone ucrainene în noaptea de 24 spre 25 iulie, fără să precizeze câte aparate au reușit să ajungă la ținte.

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