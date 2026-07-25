Prima pagină » Știrile zilei » Atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte strategice din Rusia și Marea Caspică

Atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte strategice din Rusia și Marea Caspică

Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit, în cursul nopții, mai multe obiective industriale, logistice și militare din interiorul Federației Ruse, precum și nave din Marea Caspică, a anunțat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte strategice din Rusia și Marea Caspică
sursă foto: Niall Carson/PA Wire/dpa
Petre Apostol
25 iul. 2026, 13:15, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit liderului de la Kiev, atacurile fac parte din strategia de răspuns prin „sancțiuni cu rază lungă de acțiune” la bombardamentele rusești asupra populației civile.

Zelenski a precizat că printre țintele atinse se numără o uzină din regiunea Kirov, situată la aproximativ 1.200 de kilometri de frontiera Ucrainei, care furnizează componente pentru armamentul rusesc.

De asemenea, au fost vizate o rafinărie de petrol din Tiumen, un centru logistic în Ekaterinburg și un depozit de combustibil din regiunea Rostov-pe-Don.

Președintele Zelenski a subliniat, totodată, rezultatele obținute în acțiunile din Marea Caspică, unde au fost lovite nave folosite pentru transportul de încărcături militare în relația cu Iranul, precum și o navă de război rusă.

Replica ucraineană survine pe fondul unui nou atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, în care au fost utilizate 157 de drone și două rachete ghidate.

Recomandarea video

FOTO Cum vor arăta noile bancnote euro / Au rămas 10 variante finale, toți cetățenii europeni pot vota / ”Vor consolida identitatea noastră comună” / De când vor intra în circulație
G4Media
Ferran Torres și Marcos Llorente nu se mai ascund! » Campionii mondiali, surprinși împreună în ipostaze tandre la Ibiza
GSP.ro
Când scăpăm de ploile torențiale, de vijelii și grindină. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
Cancan
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport
Marii câștigători ai legii salarizării unitare: parlamentarii. Lefuri mărite în următorii ani cu sume cuprinse în 5.000 și 7.000 de lei
Libertatea
Vrei să te muți la munte? Un sat din Europa plătește până la 21.000 de dolari noilor locuitori și oferă ajutor financiar lunar
CSID
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia