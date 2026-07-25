Atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte strategice din Rusia și Marea Caspică

Potrivit liderului de la Kiev, atacurile fac parte din strategia de răspuns prin „sancțiuni cu rază lungă de acțiune” la bombardamentele rusești asupra populației civile.

Zelenski a precizat că printre țintele atinse se numără o uzină din regiunea Kirov, situată la aproximativ 1.200 de kilometri de frontiera Ucrainei, care furnizează componente pentru armamentul rusesc.

De asemenea, au fost vizate o rafinărie de petrol din Tiumen, un centru logistic în Ekaterinburg și un depozit de combustibil din regiunea Rostov-pe-Don.

Președintele Zelenski a subliniat, totodată, rezultatele obținute în acțiunile din Marea Caspică, unde au fost lovite nave folosite pentru transportul de încărcături militare în relația cu Iranul, precum și o navă de război rusă.

Replica ucraineană survine pe fondul unui nou atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, în care au fost utilizate 157 de drone și două rachete ghidate.