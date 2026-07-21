Incendiu lângă cea mai mare oțelărie din Rusia, după un posibil atac cu drone. Explozii raportate în regiunea Lipetsk

Un incendiu a izbucnit în noaptea de 21 iulie la mai multe instalații industriale din orașul Lipetsk, în vestul Rusiei, după ce localnicii au raportat câteva explozii și un posibil atac cu drone, potrivit Kyiv Post.

Informațiile au fost publicate de canale locale de monitorizare și de presa independentă rusă.

Potrivit locuitorilor, în oraș s-au auzit mai multe explozii, iar pe cer au fost observate flăcări și un incendiu de proporții. Mai mult, în regiune era în vigoare o alertă de rachetă, au relatat publicațiile independente Astra și Exilenova.

Guvernatorul regiunii Lipetsk, Igor Artamonov, a confirmat izbucnirea incendiului la instalațiile industriale, însă a spus că autoritățile încă verifică cauza producerii acestuia. El nu a confirmat informațiile privind un atac cu drone.

Imaginile și înregistrările video distribuite pe rețelele sociale de locuitori arată un incendiu în apropierea uzinei Novolipetsk Steel, dar și în zona centralei termoelectrice Lipetsk CHPP-2, potrivit Astra.

Uzina NLMK este cel mai mare producător de oțel din Rusia și asigură aproximativ 20% din producția totală de oțel a țării. Fabrica se află la circa 400 de kilometri de granița cu Ucraina și, potrivit publicației Astra, furnizează produse siderurgice companiilor implicate în producția de rachete a Rusiei.

Centrala Lipetsk CHPP-2 are, de asemenea, un rol important în alimentarea orașului și a zonelor industriale din apropiere cu energie electrică și căldură.