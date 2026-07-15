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Numărul morților după incendiul din Bangkok a crescut la 32. Două persoane au murit la spital

Încă două persoane au murit în urma incendiului dintr-un pub din Bangkok. Numărul morților a crescut la 32. Supraviețuitorii și familiile victimelor cer despăgubiri.
Numărul morților după incendiul din Bangkok a crescut la 32. Două persoane au murit la spital
Ioana Târziu
15 iul. 2026, 10:21, Știri externe
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Încă două persoane au murit după incendiul dintr-un pub din Bankok, produs luni dimineața, potrivit AP.

Numărul total al morților în urma incendiului a crescut la 32.

Alte zeci de persoane sunt în continuare în spital

Alte 70 de persoane sunt încă internate în spital, dintre care 24 sunt încă în stare critică, potrivit Administrației Metropolitane din Bangkok.

Cauza incendiului este încă în curs de investigare, potrivit sursei citate.

Majoritatea persoanelor ucise au fost găsite prinse în băi fără ferestre. Acolo ar fi putut încerca să scape de flăcări, a declarat poliția.

Majoritatea deceselor au fost cauzate de inhalarea fumului

Wiroon Supasingsiripreecha, șeful Institutului de Medicină Legală, a declarat miercuri că majoritatea persoanelor au murit din cauza inhalării fumului. Alte câteva au murit din cauza arsurilor.

Natthaphong Lakhorn, în vârstă de 26 de ani, se afla la pub în noaptea incendiului. Stătea lângă scenă când a izbucnit focul.

El a povestit că a văzut fum alb venind de pe scenă, despre care la început a crezut că este un efect al gheții carbonice. Ulterior, și-a dat seama că era începutul unui incendiu, arată sursa.

„Când a izbucnit incendiul, am fugit pur și simplu, iar apoi s-a întrerupt tot curentul”, a spus Natthaphong. El a transmis că unul dintre prietenii săi a murit în incendiu.

Miercuri, Natthaphong s-a dus la o secție de poliție din Bangkok, pentru a depune o declarație.

Supraviețuitorii cer despăgubiri

El a declarat că intenționează să solicite despăgubiri pentru rănile cauzate de incendiu.

Acesta a spus că a evadat pe ușa din spate a barului de lângă băi. Acolo era un agent de securitate, care folosea o lanternă pentru a-i conduce pe oameni afară, contrazicând rapoartele poliției conform cărora ușa nu a fost folosită, potrivit aceleiași surse.

Un avocat, care îi reprezintă pe proprietarii barului, a declarat presei locale că supraviețuitorii și membrii familiilor acestora vor primi inițial aproximativ 300 de dolari drept despăgubiri.

„Nu sunt suficienți bani pentru o înmormântare. A trebuit să iau un împrumut pentru a aranja înmormântarea mamei mele”, a spus Kanticha Singkhon, a cărei mamă a murit în incendiu.

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