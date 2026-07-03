Valul de căldură face ravagii în Franța. Decesele au explodat în doar o săptămână

Decesele au crescut cu aproape o treime în Franța în timpul celei mai fierbinți săptămâni înregistrate vreodată, potrivit AP.

Vineri, autoritatea de sănătate publică a țării a raportat cu cel puțin 2.000 de decese mai mult decât în ​​săptămâna precedentă. Atunci, temperaturile creșteau deja și umpleau secțiile de urgență cu victime ale căldurii.

Noile date au dublat prima estimare

Noile cifre, încă incomplete, au dublat prima estimare preliminară de cel puțin 1.000 de decese suplimentare, comunicată duminica trecută. Estimarea anterioară acoperea doar trei dintre cele mai fierbinți zile de căldură extremă și mortală, arată sursa.

La Paris, directorii de servicii funerare au declarat că au avut dificultăți în a găsi locuri unde să depoziteze cadavrele înainte de înmormântare sau incinerare. Unele morgi au spus că sunt pline și au fost nevoite să refuze cadavrele.

Săptămâna în care Franța a înregistrat cele mai fierbinți zile

Numărul actualizat al deceselor, realizat de Public Health France, acoperă săptămâna 22-28 iunie. În această perioadă, Franța a înregistrat cele mai fierbinți zile din istorie. Temperaturile maxime din timpul zilei și din noapte au fost doborâte în multe orașe din întreaga țară. Căldura a doborât și recorduri de temperatură în multe alte părți ale Europei, potrivit aceleiași surse.

Serviciul de Sănătate Publică din Franța a declarat că a numărat până în prezent 8.973 de decese pentru săptămâna respectivă. Însă, numărul este încă doar parțial. A precizat că totalul preliminar este cu 29% mai mare decât cele 6.948 de decese înregistrate în săptămâna precedentă, 15 iunie – 21 iunie, când a început valul de căldură.

Decesele acoperă toate cauzele și toate grupele de vârstă, se arată în raport.

Parisul, cea mai afectată regiune a Franței

Regiunea pariziană pare să fi fost cea mai afectată, cu o creștere de aproape 63% a deceselor de la o săptămână la alta, mai specifică sursa citată.

Agenția de sănătate a avertizat că bilanțurile sale subestimează numărul real de decese, deoarece se bazează pe date incomplete.