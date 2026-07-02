Unele evenimente de Ziua Independenței SUA ar putea fi anulate din cauza temperaturilor extreme

Temperaturile ridicate vor afecta estul Statelor Unite în weekendul de 4 iulie, relatează AP.

Canicula va determina unele comunități să își anuleze, să amâne sau să își modifice planurile pentru Ziua Independenței.

Temperaturi extreme pe tot parcursul weekendului

Temperaturile record vor continua în mare parte din centrul și estul Statelor Unite până vineri. De asemenea, vor continua de-a lungul Coastei de Est pe tot parcursul weekendului, a anunțat joi Serviciul Național de Meteorologie.

Se așteaptă ca umiditatea să facă senzația și mai caldă, potrivit sursei citate.

În Philadelphia, oficialii au scurtat traseul unei parade de joi dimineață. De asemenea, au anulat o petrecere de cartier americană de după-amiază.

Evenimente anulate sau reprogramate

În Pennsylvania, o sărbătoare care includea rulote cu mâncare, jocuri și o basculantă a departamentului de autostrăzi, a fost reprogramată pentru 8 iulie. În altă zonă din Pennsylvania, oficialii au anulat o paradă programată pentru sâmbătă. Ei au invocat siguranța locuitorilor, a participanților și a echipelor de intervenție. Totuși, focurile de artificii de seară și o petrecere de după-amiază cu jocuri, mâncare și muzică vor continua conform programului, mai arată sursa.

„Parada este una dintre cele mai îndrăgite tradiții ale comunității noastre și împărtășim dezamăgirea cauzată de anularea ei. Mai ales că sărbătorim cea de-a 250-a aniversare a Americii”, a declarat administratorul municipal interimar Jayne Musonye.

Trenuri anulate sau întârziate

Între timp, au fost anulate joi unele rute de tren din cauza căldurii, inclusiv cea între Boston și Washington. Altele ar putea funcționa cu viteze reduse, rezultând întârzieri până sâmbătă.

Dincolo de evenimentele pentru Ziua Independenței, oficialii din multe comunități iau măsuri pentru a menține siguranța locuitorilor. Aceștia vor deschide inclusiv centre de răcire. În Boston, mai multe muzee cu aer condiționat oferă intrare gratuită locuitorilor orașului, potrivit sursei citate.

Valul de căldură lovește și America

Autoritățile americane au emis avertizări pentru milioane de persoane din centrul și estul Statelor Unite.

Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate din timpul zilei, combinate cu nopțile foarte călduroase, cresc riscul afecțiunilor provocate de caniculă. Riscurile cresc în special în rândul persoanelor vulnerabile.