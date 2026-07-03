Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Aliații au acoperit aproape toate golurile lăsate de reducerea contribuției militare a SUA

Declarațiile au fost făcute cu doar câteva zile înaintea summitului NATO din 7-8 iulie, care va avea loc în Turcia și în cadrul căruia planificarea militară va reprezenta unul dintre principalele subiecte de pe agendă, relatează Associated Press.

Europa a compensat rapid reducerea contribuției americane

Potrivit generalului Grynkewich, în doar câteva săptămâni statele europene membre ale NATO au reușit să acopere majoritatea golurilor apărute după ce Washingtonul a decis, la 3 iunie, să reducă o parte din resursele militare pe care le pune la dispoziția Alianței în situații de criză.

Decizia Pentagonului a presupus retragerea unor capabilități precum un portavion și navele sale de sprijin, avioane de realimentare în zbor și zeci de avioane de luptă, pe fondul reorientării atenției strategice a Statelor Unite către provocările din regiunea Indo-Pacific, în special cele legate de China.

În acest context, comandantul suprem al NATO a făcut apel la statele europene să pună la dispoziția Alianței mai multe echipamente militare și a început să analizeze variante de rezervă pentru situația în care Europa ar fi atacată.

NATO caută soluții și pentru capabilitățile care nu pot fi înlocuite

Generalul american a afirmat că, în domeniile în care aliații europeni nu dețin încă echipamente similare celor retrase de SUA, NATO analizează alternative care să ofere același efect operațional.

Acesta nu a oferit însă detalii despre capabilitățile vizate.

Ce este Modelul de Forțe al NATO

Reducerea contribuției americane vizează Modelul de Forțe al NATO, mecanismul prin care Alianța stabilește ce forțe și echipamente pot fi mobilizate de cele 32 de state membre în timp de pace, în situații de criză sau în cazul izbucnirii unui conflict.

Planul stabilește ce resurse militare pot fi puse la dispoziția comandanților NATO, etapizat, în primele șase luni ale unui eventual război.

Aliații au căutat rapid soluții

Decizia Pentagonului a surprins o parte dintre aliații NATO, care au început imediat să își analizeze propriile stocuri și capabilități pentru a identifica resurse suplimentare ce ar putea fi utilizate în cazul unui atac asupra unui stat membru.

Marea Britanie, de exemplu, a ridicat nivelul de pregătire pentru un al doilea portavion și pentru avioanele de luptă F-35, astfel încât acestea să poată fi utilizate rapid în situații de urgență.

Mark Rutte: SUA ar reveni cu resurse suplimentare dacă ar izbucni un conflict

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a minimalizat impactul reducerii contribuției americane și a declarat luna trecută că amplasarea actuală a echipamentelor nu este elementul esențial.

Potrivit acestuia, important este modul în care sunt repartizate responsabilitățile între aliați în eventualitatea activării planurilor de apărare ale NATO.

Rutte și-a exprimat convingerea că Statele Unite ar transfera din nou resurse importante către Europa în cazul izbucnirii unui conflict, așa cum au făcut și în timpul operațiunilor legate de războiul cu Iranul.

Oficialul a făcut referire și la articolul 5 din Tratatul NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților. Deși tratatul nu obligă statele membre să ofere sprijin militar, în practică este de așteptat ca majoritatea acestora să intervină în apărarea aliatului atacat.