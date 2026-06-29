După o săptămână de foc în Europa, valul de căldură lovește și SUA. Incendiile de vegetație se extind în mai multe țări

În timp ce mai multe state europene se confruntă cu incendii de vegetație și efectele caniculei, autoritățile americane au emis avertizări pentru milioane de persoane din centrul și estul Statelor Unite, relatează Reuters.

Meteorologii americani avertizează că temperaturile vor depăși în multe zone 38 de grade Celsius în perioada premergătoare sărbătorii naționale din 4 iulie.

Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate din timpul zilei, combinate cu nopțile foarte călduroase, cresc riscul afecțiunilor provocate de caniculă, în special în rândul persoanelor vulnerabile.

Europa rămâne sub presiunea temperaturilor extreme

În Italia, 22 de orașe se află luni sub avertizare de cod roșu pentru caniculă, de la Bolzano până la Palermo.

Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne cu 8-10 grade Celsius peste media perioadei în mai multe regiuni din centrul și estul Europei.

Deși în vestul continentului s-a înregistrat o ușoară răcire, specialiștii avertizează că un nou val de căldură este așteptat la începutul lunii iulie.

Incendiile de vegetație afectează mai multe țări

Temperaturile ridicate favorizează izbucnirea incendiilor de vegetație în mai multe state europene.

În Croația, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care afectează păduri de pini pe insula Vis din Marea Adriatică. La operațiuni participă zeci de pompieri și mai multe aeronave.

În Albania, autoritățile au reușit să limiteze un incendiu care a distrus suprafețe întinse de vegetație și plantații de măslini în apropierea satului Klos.

Și Serbia se confruntă cu temperaturi extreme, care au ajuns luni la aproximativ 39 de grade Celsius.

Bilanțul caniculei continuă să crească

Valul de căldură, care a început pe 20 iunie, a provocat perturbări în mai multe state europene. Temperaturile extreme au afectat producția de energie, infrastructura și serviciile medicale.

În Franța, autoritățile sanitare au raportat aproximativ 1.000 de decese asociate caniculei. Cele mai multe victime sunt persoane în vârstă, iar autoritățile estimează că bilanțul ar putea crește.

Weekendul a fost marcat și de alte tragedii. În Cipru, doi frați bulgari, în vârstă de 8 și 10 ani, au fost găsiți morți într-un autoturism încins. În Polonia, doi participanți la un maraton de ciclism au decedat în timpul competiției.

Potrivit climatologilor, intensitatea actualului val de căldură este amplificată de schimbările climatice, care favorizează episoade tot mai frecvente și mai severe de temperaturi extreme.