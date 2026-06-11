Un parazit periculos fave ravagii în America. Ce animale pot purta parazitul asociat cu boli severe

Un parazit potențial periculos, asociat cu boli severe asemănătoare cancerului, a fost descoperit în nord-vestul Pacificului, potrivit Science Daily.

Inițial, acest tip de tenie a fost găsită în America de Nord.

Descoperirea reprezintă prima sa detectare la animalele sălbatice de-a lungul coastei de vest a SUA.

Parazitul, descoperit la 37% din coioții testați

Cercetătorii au descoperit parazitul, Echinococcus multilocularis, la 37% dintre coioții testați în jurul strâmtorii Puget Sound. Procentul reprezintă o rată surprinzător de mare pentru o regiune în care nu fusese raportată până de curând.

Parazitul infectează de obicei coioții, vulpile și alte canide. Deși aceste animale nu prezintă adesea semne de boală, tenia poate provoca boli grave la câinii domestici și la oameni, dacă are loc transmiterea, potrivit sursei.

Timp de decenii, această specie de tenie a fost recunoscută ca o problemă semnificativă de sănătate publică în anumite părți ale Europei și Asiei. În America de Nord, era considerată cândva excepțional de rară. Acest lucru s-a schimbat acum aproximativ 15 ani, când infecțiile au început să apară la câini și oameni în Canada și Midwest. Apariția sa a semnalat că parazitul își extindea aria de răspândire.

Cercetătorii de la Universitatea din Washington au studiat 100 de coioți din regiunea Puget Sound. Ei au descoperit că 37 dintre aceștia erau purtători ai parazitului.

„Acest parazit este îngrijorător deoarece s-a răspândit în America de Nord. Au existat numeroase cazuri de câini care s-au îmbolnăvit, iar câțiva oameni au contractat tenia”, a declarat autoarea principală a studiului Yasmine Hentati.

Tenia nu a mai fost găsită în nord-vestul Pacificului până acum

„Faptul că l-am găsit aici la o treime dintre coioții noștri a fost surprinzător, deoarece nu a fost găsit nicăieri în nord-vestul Pacificului până la începutul acestui an”, a adăugat ea.

Când parazitul infectează o persoană sau un animal, poate produce chisturi canceroase în ficat. În unele cazuri, poate produce chisturi și în alte organe. Fără tratament, infecția poate fi fatală, conform sursei.

Cum se răspândește parazitul

În ciuda pericolului pe care îl prezintă, multe animale infectate nu se îmbolnăvesc niciodată. Parazitul se bazează pe un ciclu de viață complex care implică mai multe gazde diferite.

Coioții și alte canide servesc drept gazde principale pentru tipurile de tenie adultă. Aceste animale pot transporta mii de viermi în intestine fără a se îmbolnăvi. Viermii eliberează ouă care trec în mediu prin fecale.

Rozătoarele sunt o altă parte cheie a ciclului. După ce consumă alimente contaminate cu fecale de coiot, acestea se pot infecta. Ouăle parazitului migrează în ficatul rozătoarelor și se dezvoltă în chisturi. Astfel, slăbesc sau ucig în cele din urmă animalele. Coioții se infectează ulterior atunci când mănâncă acele rozătoare, continuând ciclul.

Oamenii și câinii, purtători accidentali

Oamenii și câinii domestici sunt considerați gazde accidentale. Oamenii se pot infecta prin înghițirea ouălor de tenie, cum ar fi prin alimente contaminate cu fecale de coiot sau de câine. Infecția poate duce la echinococoză alveolară, o boală caracterizată prin chisturi metastatice cu creștere lentă.

Simptomele pot să nu apară decât la cinci până la 15 ani de la expunere. Asta face ca diagnosticul și tratamentul să fie deosebit de dificile, mai menționează sursa.

Echinococoza alveolară este considerată a treia cea mai importantă boală transmisă prin alimente la nivel global. Este inclusă de Organizația Mondială a Sănătății printre primele 20 de boli tropicale neglijate. Multe țări au stabilit programe ample de monitorizare pentru a urmări boala.

„Pentru a minimiza riscul infectării câinilor cu E. multilocularis, proprietarii nu ar trebui să îi lase să se hrănească cu rozătoare sau să le devoreze carcasele”, a declarat co-autorul studiului, Guilherme Verocai.

Cazurile de infectări în rândul oamenilor rămân rare

Deși mai mult de o treime dintre coioții examinați în studiu erau purtători ai parazitului, cercetătorii au găsit puține dovezi că acesta s-a răspândit și la alte gazde.

Infecțiile umane rămân rare în Statele Unite și nu au fost raportate cazuri pe Coasta de Vest, mai menționează sursa citată.