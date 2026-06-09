Îngrijorare în SUA din cauza unei muște carnivore care se răspândește în țară

O muscă carnivoră periculoasă se răspândește în SUA și stârnește îngrijorare, potrivit NBC News. Recent, autoritățile din Texas au confirmat două noi infecții. Larvele au fost găsite la un vițel și la un câine. Astfel, numărul total de cazuri detectate în SUA a ajuns la patru.

Alertă în SUA. Ce măsuri au luat autoritățile

Americanii s-au confruntat cu o situație asemănătoare în anii 50. Acum, autoritățile din SUA vor să cheltuiască peste 1 miliard de dolari pentru a opri focarul. Principala lor armă: eliberarea în natură a muștelor sterile.

De asemenea, au fost introduse restricții de circulație pentru animalele domestice din jurul focarelor. Zonele considerate în pericol sunt atent monitorizate.

Muștele carnivore depun ouă în rănile deschise și membranele mucoase ale oricărui animal cu sânge cald. Larvele care apar ulterior se hrănesc cu carnea animalului gazdă. Dacă nu primește tratament, animalul atacat moare în câteva zile.