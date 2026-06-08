Mii de fani se tem că nu vor ajunge la Cupa Mondială din cauza regulilor impuse de SUA

Problemele variază de la restricții de călătorie și proceduri stricte de acordare a vizelor până la lipsa serviciilor consulare în unele state, relatează BBC.

Situația provoacă nemulțumiri în rândul fanilor, care se tem că nu vor putea asista la meciurile echipelor favorite.

Suporteri blocați de proceduri

Abdulla Adnan, un suporter din Irak, și-a cumpărat bilete pentru meciurile naționalei sale împotriva Norvegiei și Franței.

Irakul s-a calificat la Cupa Mondială pentru doar a doua oară în istorie.

Adnan spera să ajungă în Statele Unite pentru a-și susține echipa. Obținerea unei vize s-a dovedit însă complicată.

După suspendarea serviciilor consulare americane din Irak, el a fost nevoit să se deplaseze în Iordania pentru un interviu. Demersul nu a avut succes.

Costurile pentru bilete și călătorie au depășit 1.800 de dolari.

În cele din urmă, suporterul a renunțat la planurile de a participa la turneu.

Critici privind restricțiile

Nemulțumiri există și în alte țări participante la competiție.

Mai mulți suporteri afirmă că noile reguli privind vizele și controalele de imigrație îi descurajează să călătorească.

Printre statele afectate de restricții se numără Haiti, Iran, Senegal și Coasta de Fildeș.

Julien Kouadio Adonis, reprezentant al unei organizații a suporterilor din Coasta de Fildeș, consideră că măsurile sunt discriminatorii.

Asociația sa a decis să nu organizeze deplasări pentru membrii care intenționau să participe la Cupa Mondială.

Potrivit acestuia, o competiție globală ar trebui să fie accesibilă tuturor suporterilor echipelor calificate.

Costuri și riscuri

Cetățenii din 42 de state beneficiază de un program care permite intrarea în SUA fără viză clasică.

Majoritatea țărilor africane nu sunt incluse în acest sistem.

Pentru ceilalți suporteri, procedura presupune taxe suplimentare și prezența la un interviu consular.

Date analizate de presa internațională arată că pentru 11 dintre cele 48 de țări calificate la Cupa Mondială rata de respingere a cererilor de viză depășește 40%.

În unele cazuri, procentul este considerabil mai mare.

Această situație îi pune pe mulți suporteri într-o poziție dificilă.

Ei trebuie să decidă dacă achiziționează bilete și rezervări înainte de a afla dacă vor primi sau nu viză.

„Poarta invizibilă” a Cupei Mondiale

Specialiști în imigrație spun că obținerea unei vize rămâne unul dintre cele mai importante obstacole pentru o parte dintre suporteri.

Deși FIFA a introdus mecanisme menite să accelereze programările pentru deținătorii de bilete, acestea nu garantează aprobarea cererilor.

Chiar și după obținerea unei vize, accesul în Statele Unite poate fi refuzat la frontieră de către autoritățile competente.

Mai mulți reprezentanți ai asociațiilor de suporteri din Orientul Mijlociu și Africa susțin că numărul vizelor aprobate a fost redus în ultimele luni.

Unii afirmă că nu cunosc niciun fan care să fi primit documentele necesare pentru călătorie.

Reacția autorităților americane

Departamentul de Stat al SUA a transmis că țara este pregătită să primească vizitatori din întreaga lume pentru ediția din 2026 a Cupei Mondiale.

Autoritățile au precizat că fiecare solicitare este analizată individual și că verificările sunt necesare din motive de securitate.

Statele Unite vor găzdui majoritatea partidelor de la turneu. Dintre cele 104 meciuri programate, 78 se vor disputa pe teritoriul american, inclusiv finala competiției.

Turneul va fi organizat împreună cu Mexic și Canada, care aplică propriile reguli privind vizele și imigrația.