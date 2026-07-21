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BNS cere reforme pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii: Trebuie să devină o prioritate națională

Blocul Național Sindical a cerut Guvernului României măsuri imediate pentru integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități, avertizând că eșecul politicilor actuale menține mii de cetățeni în risc de sărăcie și excluziune socială. Apelul vine pe fondul consolidării Strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030 de către Comisia Europeană.
BNS cere reforme pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii: Trebuie să devină o prioritate națională
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
21 iul. 2026, 11:04, Social
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Blocul Național Sindical a salutat direcția asumată de Comisia Europeană prin consolidarea Strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030. 

„Un document care transmite un mesaj fără echivoc: statele membre trebuie să treacă de la declarații de intenție la politici publice care să garanteze accesul real al persoanelor cu dizabilități la educație, locuri de muncă și participare în societate”, a reacționat BNS la inițiativa Bruxelles-ului.  

„Pentru România, această strategie reprezintă mai mult decât o recomandare europeană. Este un semnal de alarmă privind eșecul unor politici care au menținut zeci de mii de persoane în afara pieței muncii și, implicit, în risc de sărăcie și excluziune socială”, continuă sindicaliștii. 

BNS susține că, în România, dificultățile sunt amplificate de infrastructura inaccesibilă, de un sistem educațional neadaptat, de lipsa serviciilor de sprijin pentru integrarea profesională și de existența unor prestații sociale care, în anumite situații, descurajează angajarea. 

Sindicaliștii consideră că integrarea persoanelor cu dizabilități trebuie să devină o prioritate națională și solicită reformarea sistemului de stimulente pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, investiții în accesibilizarea locurilor de muncă și a infrastructurii publice, dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru integrarea profesională, utilizarea eficientă a fondurilor europene pentru creșterea ocupării, eliminarea situațiilor în care angajarea conduce la pierderea unor beneficii sociale esențiale și eliminarea situațiilor în care încadrarea în muncă conduce la pierderea unor beneficii sociale esențiale.

Organizația mai propune introducerea în contractele colective de muncă a unor clauze privind amenajările rezonabile la locul de muncă, protecția salariaților care dobândesc o dizabilitate pe parcursul activității, combaterea discriminării și garantarea accesului egal la formare profesională și promovare.  

„Solicităm Guvernului României ca toate reformele privind ocuparea, protecția socială și accesibilitatea să fie elaborate prin dialog social real, împreună cu sindicatele și organizațiile reprezentative”, mai transmite BNS.

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