Ministerul Justiției: Nu există proceduri în competența instituției în ce-i privește pe frații Tate

Reprezentanții Ministerului Justiției au transmis, luni, printr-un comunicat de presă, că vor da curs tuturor procedurilor de cooperare judiciară dacă vor primi solicitări din partea instanțelor sau autorităților competente, române ori străine.

„Potrivit cadrului legal aplicabil, la acest moment, la nivelul Ministerului Justiției, nu există niciun fel de proceduri care să intre în competența de soluționare a ministerului”, se arată în comunicat.

MJ precizează că, în ipoteza în care va primi din partea unei instanțe sau autorități competente orice solicitare de cooperare judiciară referitoare la dosarele care îi vizează pe Andrew și Tristan Tate, va urma toate procedurile necesare, în limitele competențelor sale legale.

Totodată, Ministerul Justiției își reafirmă disponibilitatea de a coopera cu autoritățile judiciare în cadrul procedurilor penale aflate în desfășurare, indiferent de jurisdicția în care acestea sunt instrumentate, cu respectarea competențelor prevăzute de lege.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami de autoritățile federale americane, iar la scurt timp procurorii britanici au anunțat că solicită extrădarea celor doi pentru a fi judecați într-un dosar de viol și trafic de persoane.