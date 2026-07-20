Frații Tate vor contesta extrădarea în Marea Britanie. Avocatul celor doi afirmă că „sunt nevinovați”

Influencerii Andrew și Tristan Tate vor contesta extrădarea în Marea Britanie, a declarat luni avocatul lor, potrivit AP.

Arestarea fraților Tate, motivată politic

Avocatul a sugerat că arestarea lor în Miami a fost motivată politic.

Frații Tate au apărut luni în fața instanței federale pentru prima dată de la arestarea lor de sâmbătă. Cei doi se află în detenție federală.

În următoarele săptămâni, un judecător districtual american va analiza dacă îndeplinesc condițiile pentru extrădare. Un magistrat american a stabilit o altă audiere pentru luni, 27 iulie.

Cei doi frați au purtat uniforme de închisoare maro deschis și cătușe în timpul scurtei audieri, potrivit sursei.

Un avocat al fraților, Joseph McBride, a insistat ca aceștia să rămână în SUA.

„Andrew și Tristan sunt nevinovați”

„Desigur, ne opunem extrădării, deoarece Andrew și Tristan sunt nevinovați”, a spus McBride.

„Nu au făcut niciodată nimic greșit. Nu ar trebui extrădați pentru crime pe care nu le-au comis”, a adăugat acesta.

Frații au fost surprinși când au fost arestați, a spus McBride. Avocatul a adăugat că încercarea de a-i extrăda a fost motivată politic.

„Nu există nicio îndoială în privința asta”, a declarat el reporterilor, conform aceleiași surse.

Extrădarea lor „are mult de-a face cu” demisia lui Starmer

El a sugerat că extrădarea fraților Tate „are mult de-a face cu” decizia fostului prim-ministru britanic Keir Starmer de a demisiona. De asemenea, a spus că nu a fost o coincidență faptul că frații au fost arestați după ce s-au întâlnit „cu prieteni la Washington, DC”.

„Ne-am dus să ne întâlnim cu reprezentanții Congresului nostru în Washington D.C. și acum suntem arestați. Pare o chestiune politică”, a spus McBride.

Duminică, McBride a declarat că este încrezător că cererea de extrădare va fi respinsă, mai arată sursa citată.

Context

La scurt timp după reținerea celor doi, sâmbătă, procurorii britanici au confirmat că solicită extrădarea lor pentru a fi judecați într-un dosar care vizează acuzații de viol și trafic de persoane.

Procurorii susțin că infracțiunile de care sunt acuzați Andrew și Tristan Tate ar fi fost comise între iulie 2010 și august 2017.

Ei au fost arestați în România în 2022, într-un dosar în care erau acuzați că au recrutat femei în scopul exploatării sexuale.

Cei doi au respins constant toate acuzațiile, iar cauza nu a ajuns în faza de judecată din cauza unor nereguli juridice și procedurale constatate de instanțe.