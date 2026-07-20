Influencerii Andrew și Tristan Tate sunt așteptați la tribunalul din Miami

Frații Tate sunt ținuți în arest federal după arestarea lor de sâmbătă. În următoarele săptămâni, un judecător districtual american va analiza dacă îndeplinesc condițiile pentru extrădare, relatează AP.

Un avocat al fraților, Joseph McBride, a criticat acuzațiile recente drept „mizerie și calomnie”. Duminică, avocatul declarat că este încrezător că cererea de extrădare va fi respinsă.

Procurorii din Marea Britanie au declarat că noile acuzații se referă la alte patru victime și au fost aduse după ce autoritățile au primit dovezi de la Poliția din Bedfordshire, în sud-estul Angliei. Acuzațiile care acoperă presupuse incidente dintre 2010 și 2017 includ viol, agresiune, trafic de persoane și infracțiuni legate de „imagini indecente cu copii și pornografie extremă”.

Frații se confruntă deja cu acuzații anterioare de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlul prostituției în scop lucrativ, legate de alte trei presupuse victime din Marea Britanie între 2012 și 2015.

Arestați în România, apoi eliberați

Noile acuzații sunt cele mai recente dintr-o lungă saga juridică internațională care implică familia Tate și care s-a extins în SUA, Marea Britanie și România. Frații au negat în repetate rânduri că ar fi făcut vreo greșeală.

Imperiul lor de social media, care promovează bogăția, dominația masculină și misoginismul, i-a transformat printre cele mai polarizante personalități ale internetului.

Cei doi, cu dublă cetățenie americană și britanică, s-au mutat în România în 2016. Au fost arestați acolo în 2022, acuzați de participarea la scheme de atragere a femeilor în scopul exploatării sexuale. Ei au negat aceste acuzații, iar cazul românesc nu a mers mai departe din cauza unor probleme juridice și procedurale.

Anul trecut, li s-a permis să părăsească România și au zburat în Florida.