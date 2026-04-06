Justiția din România a ridicat controlul judiciar impus fraților Tate. Statul român va suporta cheltuielile de judecată

Tribunalul din București a hotărât luni ridicarea tuturor măsurilor preventive pentru frații Andrew și Tristan Tate. Potrivit Le Figaro, avocații celor doi au transmis către AFP hotărârea instanței, care „revocă măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpați”, și au salutat decizia.

Hotărârea prevede, de asemenea, că toate cheltuielile de judecată vor fi suportate de statul român.

„Această decizie confirmă ceea ce am susținut de la început, că dosarul a fost construit pe probe discutabile”, au declarat reprezentanții legali ai celor doi.

Acuzați de trafic de persoane

Andrew Tate și Tristan Tate sunt acuzați în România, din 2022, că au înșelat mai multe femei în scopuri de exploatare sexuală, inclusiv minore.

Potrivit procurorilor, victimele ar fi fost atrase prin simularea unor relații sentimentale, după care ar fi fost forțate să producă materiale pornografice. Andrew Tate este vizat și de acuzații de viol.

Evoluția anchetei

Cei doi au fost reținuți la sfârșitul lui 2022, au stat apoi în arest preventiv și în arest la domiciliu, iar ulterior au fost plasați sub control judiciar. În noiembrie 2024, instanța a trimis dosarul înapoi la DIICOT pentru refacerea rechizitoriului, după ce a constatat nereguli de procedură.

În urmă cu un an, toate mașinile de lux puse sub sechestru de DIICOT le-au fost returnate fraților Andrew și Tristan Tate, iar avocații lor au dezvăluit că procurorii români „au retras o parte dintre acuzaţiile formulate”.

Ultima măsură preventivă

Decizia de luni a Tribunalului București ridică și ultima măsură preventivă rămasă în cazul fraților Andrew și Tristan Tate, însă dosarul penal din România nu este închis.

Dosar redeschis în Regatul Unit

La finalul lunii martie, poliția din Regatul Unit a anunțat reluarea unei anchete în urma unor acuzații formulate de mai multe femei privind fapte de viol și agresiune sexuală, care ar fi avut loc în perioada 2014–2015.

Susținător al lui Trump

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este urmărit de aproape 11 milioane de persoane pe platforma X. În ultimii ani, el și-a exprimat în mod repetat susținerea pentru Donald Trump, iar mesajele sale au fost asociate cu mobilizarea online a tinerilor votanți din zona conservatoare.