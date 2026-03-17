Frații Tate nu pot fi extrădați din Hong Kong fără o cerere din partea României sau a Regatului Unit

Legiuitorii au respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora orașul ar fi devenit un refugiu pentru fugari în urma suspendării, în 2020, a tratatelor de extrădare cu mai multe țări occidentale, inclusiv Marea Britanie, potrivit South China Morning Post.

Influencerii controversați au intrat în Hong Kong în weekend, stârnind discuții aprinse online.

„Contribuabilii ar trebui să-mi plătească biletul de avion”

Andrew, în vârstă de 39 de ani, a răspuns luni pe rețelele de socializare, respingând cererile de extrădare.

„Dacă Anglia nu mă extrădează în curând, va trebui să zbor acolo singur și cred că contribuabilii ar trebui să-mi plătească biletul de avion dacă guvernul vrea atât de mult să discute cu mine”, a scris el.

Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare îi arătau pe frați înconjurați de mulțime în Lan Kwai Fong, unde spectatorii erau văzuți făcând fotografii și selfie-uri cu ei.

O sursă apropiată familiei Tate a declarat pentru South China Morning Post că frații „și-au dorit dintotdeauna să viziteze Hong Kong” și ar putea avea interese de afaceri în oraș.

Luni, cei doi au continuat să exploreze orașul. În ultima sa postare pe X, în jurul orei 21:00, Andrew Tate a distribuit o fotografie în care apare alături de fratele său lângă un indicator de pe Marsh Road, în apropierea intersecției cu Hennessy Road din Wan Chai.

„Poliția din Hong Kong nu poate face nimic”

Deputatul Joe Chan Cho-kwong, fost ofițer de poliție, a declarat că forțele de ordine nu pot aresta sau extrăda frații fără solicitări din partea Regatului Unit sau a României.

„Există totuși mecanisme, deoarece acestea ar putea contacta poliția din Hong Kong prin intermediul Interpolului. Dacă Marea Britanie și România nu fac acest lucru, poliția din Hong Kong nu poate face nimic”, a spus el.

Chan a afirmat că, în loc să sugereze că Hong Kong a devenit un „paradis pentru fugari”, vizita fraților a demonstrat că orașul respectă statul de drept, unde libertățile personale sunt protejate, iar puterile poliției sunt limitate de cadrele legale.

Hong Kong nu are un tratat de extrădare cu România, iar acordul său cu Marea Britanie a fost suspendat după ce Beijingul a impus legea privind securitatea națională asupra Hong Kongului în 2020.

Guvernul britanic a propus anul trecut restabilirea unei forme de cooperare în materie de extrădare „de la caz la caz”.

Nu pot fi extrădați dacă „respectă legile locale”

Întrebat dacă poliția din Hong Kong a primit vreo cerere de cooperare sau de asistență în materie de extrădare legată de cazul fraților Tate, un purtător de cuvânt al forțelor de ordine a declarat luni că ofițerii colaborează în mod regulat cu omologii din China continentală și din străinătate prin canalele stabilite pentru a face schimb de informații.

Deputatul Johnny Ng Kit-chong, membru al comisiei de securitate a Consiliului Legislativ, a afirmat, de asemenea, că Hong Kong nu i-ar putea extrăda cei doi dacă aceștia respectă legile locale și nu au fost depuse cereri de către cele două guverne străine.

„Nu putem spune că Hong Kong este un refugiu pentru fugari atunci când nu există tratate de extrădare [cu aceste țări], deoarece astfel de incidente sunt rare. Hong Kong respectă statul de drept și ar trebui să acționăm în conformitate cu legislația noastră. Obligația [de a solicita extrădarea] nu revine Hong Kongului”.

El a adăugat că ar fi în beneficiul orașului să extindă cooperarea judiciară cu mai multe țări, pentru a nu oferi un „refugiu sigur” fugarilor acuzați de infracțiuni grave.

Nick Chan Hiu-fung, parlamentar din sectorul juridic, a afirmat că responsabilitatea pentru deplasările internaționale ale soților Tate revine autorităților britanice și române, acuzându-le că „exportă potențiali infractori periculoși” pentru a pune în dificultate alte jurisdicții.

„Dacă consideră că acuzațiile împotriva soților Tate sunt atât de grave, ar fi putut emite o notificare roșie Interpol. Dar, din anumite motive, nu au făcut-o”, a spus el.

Notificarea roșie

O notificare roșie este o solicitare adresată forțelor de ordine din întreaga lume de a localiza și aresta provizoriu o persoană în așteptarea extrădării, predării sau a unei acțiuni legale similare, dar decizia de a aresta persoana căutată rămâne la latitudinea autorităților locale.

Întrebat dacă Hong Kong ar trebui să încerce să restabilească pacturile de extrădare cu Marea Britanie sau să încheie acorduri similare cu mai multe țări, inclusiv România, Chan a spus că ar saluta astfel de inițiative, descriindu-le ca oportunități de a „transmite spiritul statului de drept în alte locuri”.

„Cred că nicio jurisdicție nu ar dori ca infractorii să intre pe teritoriul său”, a spus el.

Printre cei care au distribuit fotografii făcute împreună cu frații Tate s-a numărat și avocatul David Fenn, care i-a apărat online, afirmând că frații nu au fost condamnați și că, prin urmare, sunt „nevinovați până la proba contrarie”.

Fenn l-a reprezentat pe controversatul influencer local Joseph Lam Chok în cazul său de presupusă fraudă și spălare de bani legat de platforma de criptomonede JPEX, care a fost amânat până în iunie.

Călătoria în Dubai

Postările lui Andrew Tate pe rețelele de socializare arată că el și Tristan, în vârstă de 37 de ani, au călătorit la Dubai la începutul acestei luni, când orașul din Emiratele Arabe Unite se confrunta cu atacuri cu rachete și drone din partea Teheranului, pe fondul războiului în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Într-o postare, el i-a batjocorit pe cei care fugeau din Dubai în timpul atacurilor, numindu-i „lași”.

Tate, care se autodescrie drept misogin, și fratele său fac obiectul unor acuzații penale atât în România, cât și în Regatul Unit, precum și al unor acțiuni civile în despăgubiri.

Aceștia au fost arestați în România în decembrie 2022 și puși sub acuzare în iunie 2023 pentru viol, trafic de persoane și constituire de grupare organizată de criminalitate.

Procurorii români le-au ridicat restricțiile de călătorie anul trecut, iar frații Tate au călătorit de atunci în Statele Unite și în alte țări.

Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie a emis un mandat european de arestare pentru frații Tate în Anglia în 2024 și, ulterior, a autorizat acuzațiile de viol, trafic de persoane, controlul prostituției și vătămare corporală gravă împotriva lor în mai 2025.

Deși procurorii britanici ar fi renunțat la acuzațiile penale împotriva lor într-un caz separat, acuzațiile formulate în mai erau încă valabile. Frații Tate au negat toate acuzațiile.

SCMP a contactat consulatele din România și Marea Britanie din oraș pentru a obține un comentariu.