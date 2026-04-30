Activistul pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, aflat în închisoare, a câștigat un premiu pentru libertatea de exprimare în Germania

Postul public de televiziune german a anunțat joi că lui Lai i se va înmâna în lipsă cea de-a 12-a ediție a premiului pe 23 iunie, la DW Global Media Forum din Bonn, potrivit The Guardian.

Directorul general al Deutsche Welle, Barbara Massing, l-a lăudat pe fondatorul în vârstă de 78 de ani al publicației de știri Apple Daily, acum închisă, pentru că a apărat „neclintit libertatea presei în Hong Kong, cu un mare risc personal”.

„Cu Apple Daily, el le-a oferit jurnaliștilor o platformă pentru reportaje libere și o voce mișcării pentru democrație din Hong Kong”, a spus ea. „Angajamentul său ne amintește că libertatea presei nu este niciodată garantată – trebuie apărată în permanență. Prin premiul DW pentru libertatea de exprimare, onorăm dedicarea sa indispensabilă față de valorile democratice.”

Activistul, printre cei mai vocali susținători ai democrației din Hong Kong

Lai, cetățean britanic, a fost unul dintre cei mai proeminenți și vocali susținători ai democrației din Hong Kong înainte de încarcerarea sa . El a oferit sprijin financiar partidelor democratice și politicienilor și a participat la proteste de masă împotriva regimului de la Beijing în 2019 și 2020.

Autoritățile l-au arestat pe Lai în 2020, acuzându-l că folosește Apple Daily și conexiunile sale politice pentru a face lobby pe lângă guvernele străine pentru a impune sancțiuni Chinei și Hong Kong-ului.

Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat la 20 de ani de închisoare în februarie, sub acuzațiile de „conspirație în vederea colaborării cu forțe străine” și publicare de „materiale sedițioase”. El a fost condamnat în temeiul legii draconice privind securitatea națională a orașului, impusă de Partidul Comunist Chinez în 2020.