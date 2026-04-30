Activistul pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, aflat în închisoare, a câștigat un premiu pentru libertatea de exprimare în Germania

Postul public de televiziune german a anunțat joi că lui Lai i se va înmâna în lipsă cea de-a 12-a ediție a premiului pe 23 iunie, la DW Global Media Forum din Bonn, potrivit The Guardian.
Directorul general al Deutsche Welle, Barbara Massing, l-a lăudat pe fondatorul în vârstă de 78 de ani al publicației de știri Apple Daily, acum închisă, pentru că a apărat „neclintit libertatea presei în Hong Kong, cu un mare risc personal”.
„Cu Apple Daily, el le-a oferit jurnaliștilor o platformă pentru reportaje libere și o voce mișcării pentru democrație din Hong Kong”, a spus ea. „Angajamentul său ne amintește că libertatea presei nu este niciodată garantată – trebuie apărată în permanență. Prin premiul DW pentru libertatea de exprimare, onorăm dedicarea sa indispensabilă față de valorile democratice.”
Lai, cetățean britanic, a fost unul dintre cei mai proeminenți și vocali susținători ai democrației din Hong Kong înainte de încarcerarea sa . El a oferit sprijin financiar partidelor democratice și politicienilor și a participat la proteste de masă împotriva regimului de la Beijing în 2019 și 2020.
Autoritățile l-au arestat pe Lai în 2020, acuzându-l că folosește Apple Daily și conexiunile sale politice pentru a face lobby pe lângă guvernele străine pentru a impune sancțiuni Chinei și Hong Kong-ului.
Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat la 20 de ani de închisoare în februarie, sub acuzațiile de „conspirație în vederea colaborării cu forțe străine” și publicare de „materiale sedițioase”. El a fost condamnat în temeiul legii draconice privind securitatea națională a orașului, impusă de Partidul Comunist Chinez în 2020.