Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că forțele ruse vor rămâne în Mali pentru a ajuta guvernul condus de militari în lupta împotriva insurgenților, potrivit Al Jazeera.

Armata din Mali se confruntă cu o ofensivă surpriză a filialei al-Qaeda din Africa de Vest și a unui grup separatist dominat de tuaregi. Zilele trecute, militanții islamiști și separatiștii au atacat simultan mai multe orașe.

Rușii sunt acuzați că au trădat junta militară din Mali în timp ce rebelii preiau controlul asupra unor obiective importante din țară aproape fără luptă. Acuzațiile de trădare au fost lansate de un oficial din Mali, citat de NEXTA.

Conform oficialului african, rușii știau despre atacul iminent al rebelilor, însă nu au făcut nimic și și-au abandonat pozițiile.

După retragerea din orașul cheie Kidal, apărarea din nord a început să se prăbușească. În prezent, luptătorii ocupă teritorii extinse, inclusiv zonele de la granița cu Niger.

Conflictul din Mali durează de peste un deceniu și implică atât insurgenți islamiști afiliați al-Qaida și Statul Islamic, cât și rebeli separatiști care cer independența nordului țării.

După loviturile de stat din regiune, juntele militare din Mali, Niger și Burkina Faso au preluat puterea. Ulterior, guvernele militare s-au apropiat de Rusia, renunțând la sprijinul occidental. Cu toate acestea, situația de securitate s-a deteriorat, iar atacurile recente ridică semne de întrebare privind capacitatea militarilor de a păstra controlul asupra teritoriilor.