Prima pagină » Știri externe » Rușii se implică într-un nou conflict militar. Anunțul făcut de Kremlin

Rușii se implică într-un nou conflict militar. Anunțul făcut de Kremlin

Reprezentanții Kremlinului au anunțat că forțele ruse se vor implica în conflictul armat din Mali. Rușii sprijină guvernul țării africane care se confruntă cu o armată de insurgenți. În ultimii ani, Rusia a încercat să-și extindă influența în țările africane dominate în trecut de occidentali.
Rușii se implică într-un nou conflict militar. Anunțul făcut de Kremlin
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
30 apr. 2026, 14:04, Politic

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că forțele ruse vor rămâne în Mali pentru a ajuta guvernul condus de militari în lupta împotriva insurgenților, potrivit Al Jazeera.

Armata din Mali se confruntă cu o ofensivă surpriză a filialei al-Qaeda din Africa de Vest și a unui grup separatist dominat de tuaregi. Zilele trecute, militanții islamiști și separatiștii au atacat simultan mai multe orașe.

Rușii sunt acuzați că au trădat junta militară din Mali în timp ce rebelii preiau controlul asupra unor obiective importante din țară aproape fără luptă. Acuzațiile de trădare au fost lansate de un oficial din Mali, citat de NEXTA.

Conform oficialului african, rușii știau despre atacul iminent al rebelilor, însă nu au făcut nimic și și-au abandonat pozițiile.

După retragerea din orașul cheie Kidal, apărarea din nord a început să se prăbușească. În prezent, luptătorii ocupă teritorii extinse, inclusiv zonele de la granița cu Niger.

Conflictul din Mali durează de peste un deceniu și implică atât insurgenți islamiști afiliați al-Qaida și Statul Islamic, cât și rebeli separatiști care cer independența nordului țării.

După loviturile de stat din regiune, juntele militare din Mali, Niger și Burkina Faso au preluat puterea. Ulterior, guvernele militare s-au apropiat de Rusia, renunțând la sprijinul occidental. Cu toate acestea, situația de securitate s-a deteriorat, iar atacurile recente ridică semne de întrebare privind capacitatea militarilor de a păstra controlul asupra teritoriilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor