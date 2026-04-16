Kremlinul ia act de criticile apărute după ce un blogger l-a avertizat pe Putin că rușii „strâmtorați” ar putea să se revolte

Este vorba despre Viktoria Bonya, o celebritate online cu milioane de urmăritori, care i-a adresat un mesaj video președintelui Vladimir Putin, atrăgând atenția asupra problemelor reale cu care se confruntă populația Rusiei, scrie Reuters.

Mesajul video, publicat pe Instagram, a strâns peste 20 de milioane de vizualizări și mai mult de un milion de aprecieri, în ciuda faptului că platforma este interzisă oficial în Rusia, accesul fiind posibil prin rețele VPN.

„Oamenii sunt strânși ca un arc”

În mesajul său, Viktoria Bonya, care locuiește în afara Rusiei, a declarat că îl susține pe Vladimir Putin, dar a susținut că oficialii de rang inferior nu îi transmit acestuia realitatea din teritoriu. Ea a afirmat că populația este „strânsă ca un arc” de presiuni administrative și corupție, avertizând asupra riscului unei explozii sociale.

Influencerița a criticat, printre altele, restricțiile severe impuse internetului și aplicațiilor de mesagerie, modul lent de reacție al autorităților în fața inundațiilor din Dagestan, precum și gestionarea defectuoasă a unui focar de boală a bovinelor din Siberia, care a dus la sacrificări masive de animale.

Kremlinul răspunde criticilor

Întrebat despre mesajul Victoriei Bonya, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că autoritățile au luat act de mesaj.

„Desigur, l-am văzut. Este foarte popular. Atinge multe subiecte, iar pe fiecare dintre ele se lucrează”, a declarat acesta.

Peskov a subliniat că problemele semnalate nu au fost ignorate și că un număr mare de persoane sunt implicate în soluționarea lor.

Anumiți critici ai Kremlinului sugerează că intervenția influenceriței ar putea face parte dintr-o strategie menită să ofere impresia că nemulțumirile populației sunt ascultate, într-un an electoral important. Mesajul apare și pe fondul tensiunilor legate de restricționarea aplicației Telegram, criticată inclusiv de oficiali și oameni de afaceri apropiați de putere.

Viktoria Bonya a respins însă aceste speculații, afirmând că inițiativa i-a aparținut exclusiv și că a acționat „în numele poporului rus”.